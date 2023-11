A Hír FM debreceni adásában Kovács Ilkával, a Magyar Református Szeretetszolgálat Kutató- és Mentőcsoportjának mentőkutya-vezetőjével beszélgettünk. A természeti katasztrófák sújtotta területet is megjárt Ilka mesélt arról, milyenek a mindennapok Níla nevű kutyusával, és hogyan gyakorolnak a szabadban. Emellett kitértünk arra is, miként dolgozta fel az egy-egy helyszínen látottakat és hallottakat, sőt azt is elárulta, hogy vészelte át előző mentőkutyájának elvesztését.