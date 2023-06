„…Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy a világon bárhol a természeti és civilizációs katasztrófák elleni védekezésében legjobb tudásom szerint részt veszek. Küldetésem teljesítése során az emberi életet és méltóságot mindenkor tiszteletben tartom, és ebben sem erő, sem fortély meg nem félemlít.” Ezekkel a szavakkal esküdtek fel az újoncok június 9-én Hajdúszoboszlón a HUNOR tagjának – olvasható a katasztrófavédelem pénteki közlésében.

A pénteki záróünnepség egy új csapat indulása is egyben, hiszen hosszú és nehéz elméleti képzés és egy harminchat órás összetett gyakorlat után bővült a HUNOR állománya. Az újoncok ezen a héten bizonyították mentoraik és a vezetők előtt rátermettségüket, gyakorlati tudásukat. Megmutatták, hogy a szigorú INSARAG irányelvek mentén tanultakat a gyakorlatban is képesek használni, fizikailag és mentálisan is felkészültek az első bevetésükre.

A gyakorlat feltételezése szerint 7,3-as erősségű földrengés rázta meg június 7-én reggel a Magorland fantázianevű országot. Több épület összedőlt, emberek rekedtek a romok alatt. A rengéstől a magorlandi infrastruktúra is megsérült. Erre a területre érkezett meg felszereléseivel a HUNOR. A felderítés után a tűzoltók meghatározták a kárhelyek fontossági sorrendjét, majd a harminchat órás gyakorlat első mozzanataként megkezdték a sérültek kimentését. A túlélők keresésében a mentőszervezet kutyáira is szükség volt, jelzéseik alapján mérték be a bajbajutottak helyzetét. A gyakorlat helyszínét és forgatókönyvét a vezetők a lehető legéletszerűbben alakították ki, a sérülteket a vöröskereszt tapasztalt imitátorai játszották.

Forrás: katasztrófavédelem.hu

Az újoncok minden zavaró, nehéz körülménnyel egyszerre küzdöttek meg. A romos terep, a korlátozott lehetőségek, az időjárás, a folyamatos munkavégzés és az információhiány egyaránt nehezítette a munkát. Az éjszakába, majd ismét nappalba nyúló összetett feladatsor csapatmunkát igényelt. Az Alfa és a Bravo csapat tagjai nyolcórás váltásban dolgoztak. A négy feltárt kárhelyszínről összesen tíz sérültet mentettek ki.

A hajdúszoboszlói záróünnepségen a HUNOR tagjait Erdélyi Krisztián tűzoltó vezérőrnagy, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság műveleti főigazgató-helyettese köszöntötte. Beszédében elmondta, hogy a HUNOR Mentőszervezet Magyarország hivatásos mentőcsapata, a tagok önként vállalták, hogy itthon és határainkon kívül is bevethetőek lesznek. Felhívta a figyelmet arra, hogy az a munka, amelyet a mentőcsapat tagjaiként elvégeznek, nemcsak a mentőszervezet, hanem Magyarország megítélését is befolyásolja. A tábornok beszélt azokról az itthoni és külföldi bevetésekről, amelyek igazolták, hogy a csapat rendkívüli képessége és teherbírása megmentett emberéletekben is mérhető. Emlékeztetett a közelmúltban a földrengés sújtotta Törökországban tanúsított helytállásra, majd gratulált, és sok sikert kívánt az újoncoknak.

