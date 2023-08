Egy dolog mindenképpen megkülönbözteti a kutyát az embertől. A kutyák mindig sokkal, de sokkal többet adnak, mint amennyit kapnak. Hogy ki tanít kit, ennek fényében igazán összetett kérdés - olvasható a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közösségi oldalán.

Július végén a hajdúszoboszlói kiképzőbázison, az úgynevezett romvárosban nyomkövetés, területkeresés, romkutatás volt a feladata csaknem negyven, mindezekből vizsgára is készülő kutyának. A nemzetközi táborban nemcsak a kutyák mentális és fizikai ereje, fegyelme és tudása vizsgázott, hanem velük együtt a gazdáik is nap mint nap próbatételre kényszerültek. Bár a kényszer talán erős kifejezés, hiszen itt voltaképpen nem állatok és kiképzőik találkoztak, hanem olyan családok, amelyeknek teljes jogú tagjai a kutyák is.

Mint írják, Leczki Sarolta, a tábor főszervezője ezt olvasva most bizonyosan bólogat. Az általa vezetett Kutyák Határok Nélkül Egyesület ugyanis épp úgy a szíve csücske, mint a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mentőkutyás Szolgálata. Többszörös világbajnokok nevelőjeként, az egyesület vezetőjeként és hivatásos tűzoltóként is csakis a szenvedély a motorja. Ehhez pedig kiváló tettestársakat talál a kutyákban. Is.