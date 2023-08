Hétfőn is tartott a hétvégi vihar okozta károk felszámolása. Több mint húsz riasztás érkezett a vármegyeszékhely utcáiból kidőlt fák vagy leszakadt ágak miatt. Többek között a Petőfi téren, a Hadházi úton, a Dorozsma, a Széchenyi utcában is szükség volt a tűzoltók munkájára. A Vármegyeháza utcában tegnap délután kidőlt egy fa, és az ott parkoló két személygépkocsira borult. A Derék utcában is egy autóra dőlt egy nagy fa. A debreceni hivatásos tűzoltók láncfűrésszel avatkoztak be – olvasható a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közleményében.