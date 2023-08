Egy zavart személy,a dísz mögé szaladt,meggyújotta a díszt,ami azonnal lángba borult,azután behúzodott az Aranybika terasza alá,és ott nevetett meg a fejét ütötte,és össze is vizelte magát….úgy szóltunk többen is a biztionságiaknak,mivel pont ott álltunk a dísz mellett!Egy pillanat volt az egész…de utána még a Strabucks-os kis dísztujákat is meg akarta gyújtani!