Civilek is haltak már meg bombarobbanásban

A Hajdú-bihari Napló az események utáni napokban riportot készített a helyszínen. Mint akkor írták, lassan húsz éve annak a tragédiának, ami máig elevenen él a nagyivániak emlékezetében: egy kamaszfiú a közeli bombázólőtéren lövedéket talált, hazaérve pedig nem tudott úrrá lenni a kíváncsiságán. A helyiek szerint szét akarta fűrészelni, a lövedék viszont felrobbant a kezében. Egy, a Naplónak akkoriban nyilatkozó férfi még a felszálló füstre is emlékezett. Nagyiván és Nádudvar életét évtizedeken át meghatározta a gyakorló lőtér. „Közös szomszédjukban”, a pusztán békeidőben is lényegében háború zajlott, évtizedeken át pusztításra treníroztak a katonák.

A rendszerváltás előtt a környező településeken élők mindennapjaihoz tartozott az ablakokat, falakat rázó hangos robbanások. A nádudvari Kiss Ferenc szerint nem volt azokban semmi különös. Nem féltek, akkor sem, ha dolgozni mentek a területre. Amikor bombázni készültek, a szovjet katonák lóval járták a területet, és kiküldték őket. A lap szerint a házakban sosem esett kár, azonban olykor-olykor – a lőtérre belopózva – értékes tárgyakra bukkantak a környékbeli lakók.

A helyiek szerint ritka az olyan ház, ahol ne volna olyan eszköz, amit a bombázótérről, vagy annak közelében talált maradványokból eszkábáltak.

A bombatestből vályú készült, a disznók mai napig abból isznak. Komoly értéknek mégis a Sztálin-gyertyaként ismert, világító testek bizonyultak. Ezek éjjel is közel nappali világosságot teremtettek. Tízesével-húszasával dobták le a gépekről, hogy bevilágítsa a lőteret. Ezekért, különösen, ha a falu felé fújt a szél, versenyeztek. Az ejtőernyő selyemből készült, a korabeli ágyak térítője volt. Ám arra is esküsznek, ma sincsenek olyan jó kötelek, mint az ernyőkön lévők. A nehezékül szolgáló bödön pedig itatóként hasznosult. A réz töltényhüvelyek is értéket jelentettek: eladták, de a juhászoknak is kellett, csengőt készítettek belőle – számolt be a Napló.

HL