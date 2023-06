Egy kabai általános iskolában tanult korábban az a fiatal lány, akire egyik tanára vetett szemet. Az ügyészség szerint a pedofil hajlamú férfi még tavaly tavasszal visszaélt hatalmával, és elcsábította a tinit – számolt be a Tények közlésében.

A fiatal, harmincas éveiben járó tanár testnevelés órákat tartott az iskolában, így ismerte meg az akkor nyolcadikos diákját. A kapcsolatuk hamar szorosabb lett. A Tények arról értesült, hogy a pedagógus többször is randira hívta a tinit, és a közös sétálgatásaik alatt puszilgatta, simogatta. Végül a lány szülei is tudomást szereztek a titkos viszonyról, bejelentést tettek. Az iskolából azonnal kirúgták a pedofil hajlamú tanárt, és a rendőrség is nyomozni kezdett.

A pedagógus azóta tagadja, hogy molesztálta a diákját.

Az ügyben előkészítő ülést tartottak. A lány most 16 éves, így az ülés a tini életkora és a bűncselekmény jellege miatt nem volt nyilvános. A Debreceni Törvényszék szóvivője, Dobó Dénes a Tényeknek elmondta, a vád szerint a férfi, mint a sértett iskolájában tanító tanár, hatalmi helyzetével visszaélve szexuális cselekményt végzett a kiskorú sértettel.