– Azzal a szándékkal hívtuk életre a Bűnvadászokat, amely már a nevében is Bud Spencer és Terence Hill 1977-es kasszasikerének címét idézi, hogy új ízt adjunk a filmek közismert betétdalainak – magyarázta a Zsaru Magazinnak Péterffy Albert. – Azt akartuk, hogy feldolgozásaink szövegei hajazzanak a filmek történeteire, adják vissza azok hangulatát. Mivel a Bűnvadászok két csavargó rendőrré válásáról szól, erre helyeztük a hangsúlyt, és amikor kész lett, rendőrségi segítséget kértem a klip elkészítéséhez. A KR-től engedélyt kaptunk, hogy forgathassunk náluk Budapesten és Debrecenben, továbbá toborzó filmjeik részleteit is felhasználhattuk a Legyél te is bűnvadász! klipjéhez. Elégedettek vagyunk a végeredménnyel, amely egyszerre idézi fel a Spencer–Hill-filmek bohókás légkörét, és mutatja meg, hogy a haza szolgálata felelősségteljes hivatás.

A két bűnvadász egyenruhában

Budapesten két motoros csoportparancsnok, Tóth Zoltán főtörzszászlós és Szabó Gábor törzszászlós segítette Péterffy „Bud Spencer” Albert és Enyedi „Terence Hill” Sándor rendőrré válását, Debrecenben pedig Papp Ferenc zászlós és Pintye József főtörzsőrmester, illetve néhány próbaidős őrmester állt a rendelkezésükre.

– A motorozás beiktatása az én kérésem volt, mert rajongok a vasparipákért. Ilyen túrákat is szoktam vezetni, elsősorban Erdélybe – tette hozzá a nyugalmazott alezredes, aki a berettyóújfalui Zalka Máté Szakközépiskola diákjaként döntötte el, fegyveres testületnél fog szolgálni, és 1989-ben végzett a szentendrei Kossuth Lajos Katonai Főiskola határőr szakán. A rendszerváltáskor a kelebiai vasúti határátkelőnél hadnagy volt, majd áthelyezését kérte a rendőrségre, és 1990-ben nyomozóként szerelt fel a Debreceni Rendőrkapitányság bűnügyi osztályára. Nyolc év múlva lett a Derecskei Rendőrőrs parancsnoka, és 2010-ben innen vonult nyugállományba, de közben a Rendőrtiszti Főiskolát és a jogi egyetemet is elvégezte.

A közös fotó nem maradhatott el: Tóth Zoltán főtörzszászlós és Szabó Gábor törzszászlós társaságában a Bűnvadászok

– Büszkeséggel tölt el, hogy a derecskei Rákóczi György Gimnáziumban elindíthattam a rendvédelmi tagozatot Baranya Károly igazgató támogatásával. Sosem felejtem, hogy ezután négyszeres volt a túljelentkezés. A tanulók száma 260-ról 500 fölé nőtt, még a fizikaszertárban is zajlott az oktatás. Diákjaink a Belügyminisztérium rendészeti versenyein egyéniben és csapatban is sikeresek voltak. Ma már csak a berettyóújfalui Bessenyei György Szakközépiskola rendészeti tagozatán vagyok óraadó tanár, ahol tíz éve kezdtem. Külön büszkeségem, hogy Derecskén a mai napig megvan az a vasárnapi, ingyenes kutyaiskola, amelyet alapítottam, és ahol szolgálati kutyák képzésével is foglalkozunk.

Legalább valaki figyelt

Csak egyvalami maradt ki: a zene.

– Egy katonának kell legyen ütemérzéke, de nem csak a fürdőszobában szerettem rázendíteni. Dalocskákat is fabrikáltam, és így esett, hogy két évvel ezelőtt barátaim felkértek, írjak dalt egy közös barátunk 50. születésnapjára – emlékezett.

– Ehhez volt szükség zenei alapra, így jutottam el a gitárművész Enyedi Sándorhoz. Barátok lettünk, és a javaslatára kezdtem gitározni tanulni. Már együtt zenélgettünk, és Úszni, úszni veled címmel csináltunk egy feldolgozást a Kincs, ami nincs betétdalára, amikor idén márciusban beneveztünk a miskolci Bud Spencer és Terence Hill Hasonmásversenyre. A filmjeiket mindketten imádjuk, és mintha mutatnánk velük külalaki hasonlóságot is. Úgy döntöttünk, oda egy másik dalt is viszünk. Ekkor született meg a Legyél te is bűnvadász!, és ennek is volt köszönhető, hogy nyertünk. Utána rákapcsoltunk. Az ördög jobb és bal keze, a Nyomás utána!, a Különben dühbe jövünk, az És megint dühbe jövünk, valamint a Nincs kettő négy nélkül zenéjére is írtunk átdolgozást. Így már van egy 50 perces műsorunk, és a klipeknek hála meghívásokat is kapunk. Valami beindult.

Csak egyvalami nem jött be, illetve mégis.

– Fiatal rendőrként mindenképpen ki akartam próbálni az ejtőernyőzést, és erre hivatalosan is volt lehetőségem. Földet éréskor azonban eltört a bokám, mégis, a mai napig hálás vagyok, hogy ugrottam – mondta Péterffy Albert, és a szeme is megcsillant, ahogy elmosolyodott. – A honvédség kiegészítő parancsnokságán keresztül zajlott az ügyintézés, és az a nő lett a feleségem, aki ezt a bokatörést „elintézte” nekem.