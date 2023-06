Még a Készenléti Rendőrséggel is forgattak

Céljuk elsődlegesen a szórakoztatás, szívesen fogadják a családi, baráti eseményekre vagy akár nagyobb rendezvényekre való felkéréseket. Az első, s rögtön a második bemutatkozásuk május végén volt.

Lehetőségeinkhez mérten igyekszünk klipeket készíteni a dalainkhoz, melyekben próbáljuk minél jobban visszaadni a filmek hangulatát a jelenteken és a dalszövegeken keresztül

– mondták. A következő terv például a Különben dühbe jövünk ihlette videó elkészítése lesz, amelyhez már alku alatt van egy piros, citromsárga tetős Buggy és egy bokszedzőterem is rendelkezésükre áll majd. A másik pedig a Nincs kettő négy nélkül című klasszikus újraalkotása lenne, amelyből nem szeretnék kihagyni a szambatáncos jelenetet, amiben Bud Spencer az egyik táncos bizonyos alsórészétől kér és kap útbaigazítást a főnök irodájához.

Az igazán különleges klipjük megjelenése pedig már csak a szükséges jóváhagyásra vár, ugyanis a két hajdúsági „pofonosztó álteregó” a Készenléti Rendőrség számára is készített toborzóvideót. – Korábban rendőrnyomozó voltam Debrecenben, később őrsparancsnok Derecskén, s arra gondoltam, hogy a Bűnvadászok dalunk talán érdemes lehet egy toborzó videó alapanyagának.

Beszéltem néhány régi kollégával és szerencsére a vezetésből is akadt támogatója az ötletnek, így lehetőségünk volt Budapesten és Debrecenben a Készenléti Rendőrséggel egy közös kisfilmet készíteni – osztotta meg az előzményeket Albert. – Rengeteg segítséget kaptunk tőlük és nagyon nevették, élvezték a forgatást. Sokan úgy gondolják, hogy a rendőrök igen merevek, szigorúak, komolyak; egy olyan hivatás, ahol nincs helye poénnak. Pedig tudnak ők is humorosak lenni, amikor annak megvan a helye, csak ezt a kívülállók ritkán látják. Bízunk benne, a videó hatására (is) többen lesznek, akik ezt a pályát választják – tette hozzá Sándor.

A jelmezek, kiegészítők beszerzése a legnehezebb

A külső, valamint a filmekből ismerős dalok mellől nem maradhatnak el az ikonikus viseletek és díszletek sem, amelyek beszerzése – a két kiváló ügynök elmondása szerint – az egyik legnehezebb feladat, ugyanis ritkán lelhetőek fel a hetvenes években hordott ruhák, kiegészítők.

– Folyamatosan nyitott szemmel járjuk a turkálókat, hátha ráakadunk egy-egy, legalább hasonló darabra. Például a Bűnvadászokban a Bud Spenceren lévő dzsekihez hasonlót tudtam szerezni, azonban a rajta lévő feliratot hónapokig nyomoztuk különböző rajongói fórumokon, de kétsoros görkorcsolya, illetve egy műanyag tehén például még nagyon hiányzik a repertoárból. Ha valakinél elfekvőben vannak ilyenek, szívesen fogadjuk – sorolta Albert.

A kedvenceink a Kincs, ami nincs, a Bűnvadászok és a Nyomás utána! Úgy gondoljuk, hogy ezek a filmek a maguk nemében, a maguk idejében igazi művészeti alkotások voltak. Ha nem lettek volna azok, akkor valószínűleg készültek volna még hasonlóak azóta. De így csak erőltetett próbálkozásokkal találkozni

– vélekedett a duó. Meglátásuk szerint a mostani huszonéves korosztály, illetve a fiatalabbak közül már csak kevesen ismerik ezeket a filmeket, de például kocsordi fellépésükön egy 10 éves kislány rácáfolt erre a meglátásra.

Albert, amikor épp nem a mélyebb hangú bűnvadász szerepébe bújik, nyugalmazott rendőrnyomozóként rendészeti tagozatos középiskolásokat tanít és egy kutyaiskolát vezet. Emellett pedig gitározni tanul. Sándor pedig mintegy harminc éve zenész, zeneszerző és mindemellett tanít is. Korábban írt például Debrecennek egy himnuszt, most pedig a békéről szóló dalához keres gyermekkórust. Nyáron gitárművészként Ausztriában lép majd fel.

