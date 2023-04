Csütörtökön délelőtt érkezett a segélykérés a Debreceni Mentésirányításhoz, miszerint egy 80 év körüli férfi összeesett az egyik helyi uszodában – tudatta Facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat.

A helyszínen tartózkodó elsősegélynyújtók, köztük egy mentőtiszt hallgató, azonnal a segítségére siettek, és megvizsgálták a beteget, aki ekkor már nem lélegzett. Mentésirányító bajtársnőnk rögtön riasztotta a rohamkocsit, miközben a helyszínen levők megkezdték az újraélesztést. Kiderült, hogy a férfi sportoló, aki napi rendszerességgel használja a medencét.

Az uszoda 16 napja csatlakozott az „Élet Mentő Pont” programhoz, vagyis rendelkeznek kihelyezett félautomata defibrillátor készülékkel, amit most használtak is. A perceken belül helyszínre érkező mentők átvették és emelt szinten folytatták az életmentést, amihez közben csatlakozott egy szabadnapos professzor és egy másik orvos is.