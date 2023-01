A Debreceni Járási Ügyészség lopás bűntette miatt emelt vádat két olasz és egy magyar állampolgárságú férfi ellen, akik Debrecen belvárosában loptak el milliókat – tudatta a Haonnal a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség.

A vádirat szerint az idősebb olasz állampolgárságú elkövető évek óta Debrecenben él. Egy autószervizben végzett alkalmi munkát, ahol megismerkedett az ott dolgozó magyar férfival. Munkájuk során megtudták, hogy egy konténerben kialakított Covid mintavételi pontot fognak elhelyezni Debrecen belvárosában. A két férfi ismerte a konténer belső elrendezését, az ajtót nyitó kódot, és azt is tudták, hogy a bevételt egy széfben tárolják, amit két-három hetente gyűjtenek össze, így elhatározták, hogy betörnek és megszerzik a bevételt. Az olasz férfi felhívta a gyermekkori barátját, aki a bűncselekmény elkövetése céljából 2021. október 29-én Olaszországból Magyarországra utazott, majd együtt terepszemlét tartottak. A debreceni vádlott az elkövetéshez autót, ruházatot, cipővédőt és maszkot is biztosított olasz társainak, akik másnap 22:30 perckor megjelentek a helyszínen. Az idősebb férfi az autóban várakozott, míg társa a konténerhez ment. Az ajtót nem tudta a megismert kóddal kinyitni, ezért letépte a falra szerelt dobozt, és kifeszítette belőle a kulcsot, amivel bejutott. Ezután a polcra erősített széfet a polccal együtt kiszakította, és magával vitte. Végül a társa által vezetett autóval távoztak a helyszínről, és egy debreceni telephelyre mentek, ahol felfeszítették a széfet, s az abban lévő, több mint 2,2 millió forint készpénzt ellopták. A fiatalabb olasz elkövető másnap visszautazott hazájába, és a megszerzett pénzt is magával vitte, majd felélte – olvasható a főügyészség közleményében.

A konténer bejáratánál leszakított kulcsos doboz nyoma

Forrás: Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség

A sértett lopással okozott kára nem térült meg, így bejelentette kártérítési igényét. A debreceni rendőrök a nyomozás során két autót és mobiltelefont is lefoglaltak.

A Debreceni Járási Ügyészség a szabadlábon védekező, tettüket beismerő elkövetőket nagyobb értékre, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntettével vádolja, amit a két olasz férfi társtettesként, magyar társuk pedig bűnsegédként követett el. Vádiratában indítványozta, hogy a Debreceni Járásbíróság a két külföldivel szemben felfüggesztett börtönbüntetést, egyikükkel szemben Magyarország területéről történő kiutasítást, a helyi férfival szemben pedig végrehajtandó börtönbüntetést szabjon ki, emellett pénzbüntetést is alkalmazzon és adjon helyt a sértett kártérítési igényének.