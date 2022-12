A 2022-es év is bővelkedett furcsa, meghökkentő, olykor bizarr bűnesetekben. Ezekből válogattunk néhányat, a rendőrségi közléseket szemezgetve.

Az év mindjárt erősen indult: a gyanú szerint egy álrendőr bírságolt meg egy bolti eladót. A nyomozás adatai szerint a botcsinálta rendőr bement az üzletbe, egy pillanatra megmutatta az igazolványát az eladónak, majd tájékoztatta arról, hogy szabálytalan maszkhasználat miatt bírságot fog kiszabni vele szemben. Vázolta a lehetőségeket, amelyek közül az eladó az ötezer forintos helyszíni bírság mellett döntött. A gyanúsított egy telefonhívással próbálta hitelességét megerősíteni, ezért úgy tett, mintha egy kollégájával egyeztetne a szabálysértés miatt. Az alkalmazott ezt követően átadta neki a pénzt. De a rendőrigazolvány és a kiváló színészi alakítás mégis kevésnek bizonyult, a sértett felhívta a 112-es segélyhívót. A férfit néhány nap múlva elfogták, az otthonában tartott kutatás során három hamis rendőrigazolványt találtak és foglaltak le. Vele szemben zsarolás és három rendbeli közokirat-hamisítás gyanúja miatt folytattak nyomozást.

Egy 22 éves hajdúhadházi férfi – ahogy későbbi kihallgatásán elmondta – március 3-án munkából tartott hazafele, amikor észrevett egy kisteherautót. (A leállított, fogalomból kivont járművet tulajdonosa tárolásra használta.) Úgy gondolta, annak ellenére, hogy ivott, és az eltiltás miatt nincs jogosítványa, nem gyalogol hazáig. A gépkocsi ajtaja nyitva volt, elkötötte azt, de lakhelye közelében elakadt vele. A mozgásképtelen autót otthagyva hazament, majd másnap reggel visszasétált, és az utastérben talált szerszámokat, és egyéb értékeket magával vitte. Délután már a nyomozók kérdéseire válaszolhatott.

Egy 25 éves férfi megütött egy biztonsági őrt egy kézilabda-mérkőzésen Debrecenben március elején. Az erősen ittas fiatalember több biztonsági őrbe is belekötött a mérkőzésen, megpróbálta őket leönteni sörrel, majd egy rúgást is megindított feléjük. A drukkert barátai igyekeztek megnyugtatni és lefogni, a fékevesztett fiatal viszont nem hagyta magát és ököllel megütötte az egyik biztonsági őrt. Az egyenruhások még a helyszínen elfogták a sajókazai lakost, akivel szemben sportrendezvényen elkövetett rendbontás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytattak nyomozást.

Egy botcsinálta autótolvaj három gépkocsit próbált meg feltörni Debrecenben március végén, egyszer sem járt sikerrel. A rendőrségre egy nő tett bejelentést hajnalban arról, hogy valaki épp próbálja feltörni az autóját. A rendőrök azonnal a helyszínre mentek, majd egy közeli utcában figyelmesek lettek egy férfira és igazoltatták. Az egyébként tiszaőrsi lakos zavart, összefüggéstelen válaszokat adott. Kihallgatásán részletes beismerő vallomást tett. Aszerint az eredeti célja az volt, hogy alufelnit lopjon a saját autójára. Két gépkocsi felnijéről letekerte a csavarokat, de nem tudta levenni a kerekeket. Ezt követően döntött úgy, hogyha felnit nem tud lopni, akkor elköt egy gépkocsit, amivel hazamegy. Összesen három autót próbált meg feltörni. Az elsőnek az ablakát akarta betörni egy betondarabbal, a másodiknak a motorháztetejét próbálta meg felfeszíteni, míg a harmadiknál a csomagtéren keresztül akart bejutni az utasterébe. Egyik esetben sem járt sikerrel, azonban a járműveket megrongálta.

Nem épp súlyos, de nem is mindennapi az a bűncselekmény, melyet egy halastó tulajdonosa követhetett el áprilisban. Bejelentés érkezett a rendőrségre arról, hogy óriási mennyiségű haltetemet találtak egy mezőgazdasági terület mellett. A nyomozók azonnal az ügy felderítésébe kezdtek és hamar kiderült, hogy az elpusztult állatokokat egy közeli tóból vihették oda. A rendőrök meghallgatták a tó tulajdonosát, aki azonnal elismerte, hogy ő szállította a helyszínre a több száz kilogramm halat. Az állatok nagy valószínűséggel oxigénhiány miatt pusztulhattak el, a 40 éves férfi pedig úgy gondolta, hogy előbb összegyűjti az összes elhullott halat és csak utána értesíti a hatóságokat. A nyomozás adatai szerint az elhelyezett állati eredetű hulladék alkalmas lehetett volna az emberi élet, testi épség, egészség, a föld, a víz, a levegő vagy azok összetevői, illetve az élő szervezetek veszélyeztetésére. A rendőrség hulladékgazdálkodás rendjének megsértése megalapozott gyanúja miatt nyomozott a férfival szemben.

Néhány igen szorgalmas elkövetőt is elfogtak a rendőrök 2022-ben. A gyanú szerint egy 57 éves férfi két hét leforgása alatt 18 helyre tört be, illetve kísérelt meg betörni Debrecenben, az Újkertben. A lakásokból pénz, laptop és egyéb értéktárgyak tűntek el. A rendőrségre május 3-án érkezett bejelentés, a férfit május 5-én elfogták. Csak néhány hete szabadult a börtönből az a férfi, aki a gyanú szerint május 7-én Debrecenben az utcán talált egy bankkártyát, amivel több alkalommal fizetett. Néhány nappal később egy szórakozóhelyen, alkalmi ismerősétől lopta el annak bankkártyáját, azt szintén több alkalommal használta, illetve készpénzt is sikerült felvennie. Tettét nagyban megkönnyítette az, hogy a lopás előtt kifigyelte a PIN kódot. A gyanúsítás szerint a Debrecenben élő, de lakcímmel nem rendelkező férfi néhány héten át több mint húsz alkalommal – az eladók figyelmét elterelve – dohánytermékeket és értékes parfümöket lopott el különböző üzletekből.

Lopásra specializálódott az a gyanúsított, aki pár hónap leforgása alatt 25 bűncselekményt követett el Debrecenben. Még 2021 őszén több bejelentés érkezett a rendőrségre a megyeszékhely területén történt besurranásos lopásokról és betörésekről. A rendőrök azonosítottak egy 22 éves helyi lakost, akit 2022. február 4-én hallgattak ki. A nyomozás adatai szerint a férfi elsősorban társasházakat választott, ahol lakásokba surrant be, de garázsokat és tárolókat is feltört, hogy értékeket tudjon ellopni, főleg kerékpárokat és műszaki cikkeket választott. Ezeken túl többször lopott drogériákból is. A nyomozásban a rendőrök egy orgazdát is azonosítottak. Az ellopott tárgyak egy részét megtalálták, lefoglalták, majd visszaadták jogos tulajdonosának. A nyomozás végén háromezer oldalból álló iratot adtak át az ügyészségnek.

Egy másik, szintén 22 éves, hajdúhadházi fiatal két hónap alatt 8 bűncselekményt követett el a rendőrök szerint. Egy segédmotor-kerékpárt tulajdonított el valaki február 17-én egy hajdúhadházi ingatlan udvaráról. A helyi rendőrök napokon belül azonosították a feltételezett elkövetőt, aki – mint kiderült – célirányosan indult el a sértetthez aznap éjjel. A kétkerekűt ellopta, egy napig használta, majd eladta egy ismerősének. Szabadlábon hagyása mellett indítottak ellene nyomozást. Két hét múlva egy hajdúhadházi telephelyről 30 méter rézvezeték tűnt el, míg március 3-án egy kisteherautót nem talált a tulajdonosa abban a parkolóban, ahol leállította. A szálak ismét a 22 éves férfihez vezettek és a gyanú hamar be is igazolódott. A nyomozás adatai szerint volt munkáltatójától lopta el a rézvezetékeket, míg a kisteherautót pusztán azért tulajdonította el, mert nem akart gyalogolni az otthonáig. Azonban a jármű elakadt, ezért otthagyta és hazasétált. Másnap viszont úgy gondolta, hogy átkutatja a teherautót, hátha talál benne olyan tárgyakat, amiket később értékesíteni tud. Visszament és a karosszériát, belső teret nem kímélve kezdett kutatásba. Lopás, rongálás, jármű önkényes elvétele miatt felelnie kell, továbbá azért is, mert a motorral és a kisteherautóval is úgy közlekedett, hogy jogerősen el volt tiltva a járművezetéstől.

Szokatlan helyről jutott pénzhez egy 14 éves fiatal júniusban, aki a gyanú szerint feltört egy tejautomatát, és ellopta a benne lévő pénzt. A berettyóújfalui rendőrök egy órán belül elfogták. A pénz jelentős részét is megtalálták nála.

Nem bonyolította túl a rejtekhelyet az a gyanúsított, aki hordóba zárta és elásta egy erdőben a lopott tárgyakat. A nyomozás még 2021 augusztusában indult Debrecenben történt betörések miatt. Az elkövető főleg szerszámokat és műszaki cikkeket tulajdonított el, de vitt mindent, ami a keze közé kerül: ruhaneműket, evőeszközöket, élelmiszereket, edényeket, egy helyről több liter pálinkát is. A rendőrök 2022 júliusában értek el áttörést. Egy 38 éves hajdúsámsoni lakost kihallgattak és őrizetbe vettek. Sámos eltulajdonított tárgyat is sikerült megtalálniuk és lefoglalniuk. Több szerszámgépet, műszaki cikket és rézvezetéket hordókba elásva találtak meg egy erdőben.

Egy pénztáros károsított meg egy bevásárlóközpontot Debrecenben. A gyanú szerint a 47 éves nő több százezres vásárlásoknál pár ezer forintot kért beszervezett ismerőseitől. Az egyik debreceni bevásárlóközpont biztonsági őrei lopásról tettek bejelentést a rendőrségre augusztus 18-án. A helyszínen kiderült, hogy egy fiatal pár a náluk lévő blokk szerint 66 ezer forint értékben vásárolt, azonban a bevásárlókocsijukban közel félmillió forint értékű termék volt. A rendőrök a két fiatal mellett, a 47 éves nőt is előállították a rendőrkapitányságra. Hamar kiderült, hogy a bevásárlóközpont alkalmazottja ismerte a párt. Korábban felajánlotta nekik, hogy segít „kedvezményesen” vásárolni az áruházban. Külön egyeztettek, mikor dolgozik és még instrukciókat is adott, hogy hogyan pakoljanak a bevásárlókocsikba. A nyomozás adatai szerint a nő több ismerősét is megkereste az általa biztosított akcióval kapcsolatban és minden esetben alku tárgyát képezte, hogy később mit kap a szolgáltatásaiért cserébe. Számos olyan vásárlást is leszervezett, amikor több százezer forint helyett 4-5 ezer forintot kért ismerőseitől. A rendőrök a pénztárossal szemben üzletszerűen és bűnszövetségben elkövetett lopás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja, többekkel szemben pedig lopás gyanúja miatt indítottak büntetőeljárást.

Interneten rendelt magának kannabiszt egy debreceni férfi. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai novemberben egy postai küldemény átvizsgálása során közel 138 gramm marihuánát találtak. A csomagot svájcban adták fel és egy debreceni férfinak címezték. A nyomozók kutatást tartottak a helyi lakosnál és közel ezer gramm zöld növényiszármazékot találtak, ami a szakértői vélemény alapján marihuána volt. A 49 éves férfi gyanúsítotti kihallgatásán betegségeivel magyarázta kábítószer-fogyasztását, valamint arra hivatkozott, hogy internetes tájékozódása alapján bizonyos mennyiségű kannabiszt véleménye szerint tarhat magánál. A nyomozók természetesen felhívták a figyelmét arra, hogy téves információkat szerzett az online térben. Kábítószer birtoklás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indítottak nyomozást vele szemben.

Faék egyszerűségű csalást követett el egy hajdúhadházi nő és téglási párja: a gyanú szerint különböző tárgyakat árultak interneten, előre kérték a vevőktől a vételárat és a postaköltséget, majd miután megkapták a pénzt, elérhetetlenné váltak és nem küldték el a termékeket (amikkel nem is rendelkeztek). A hajdúhadházi rendőrök decemberben fogták el őket, üzletszerűen elkövetett csalás miatt indítottak büntetőeljárást velük szemben.

HBN