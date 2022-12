Ilyenekből válogattunk egy csokorra valót a 2022-es év „terméséből”, a rendőrségi közlésekből.

Két balesetet is okozott egy nap alatt egy nyíregyházi fiatalember február 15-én. Anyagi káros baleset helyszínéhez riasztották a debreceni rendőröket dél körül. A Faraktár utcán egy piros lámpánál álló Citroenbe hajtott bele hátulról egy Mercedes. A balesetben senki nem sérült meg, azonban a Mercedest vezető fiatal férfi összefüggéstelenül beszélt, szemmel láthatóan bódult állapotban volt. Az alkoholszonda negatív, azonban a kábítószer gyorsteszt pozitív értéket jelzett. Az egyenruhások előállították a férfit, a jogosítványát bevonták, majd eljárást indítottak vele szemben. Ugyanezen a napon 17 óra körül újabb balesetről érkezett bejelentés: a 4-es számú főúton, Debrecen és Bocskaikert között egy személyautó fának hajtott. Mint kiderült, a fiatalember a kapitányságról való távozását követően jogosítvány nélkül beült az autójába és Nyíregyháza felé indult. Azonban elvesztette az uralmát a jármű irányítása felett és fának csapódott. Az elsődleges orvosi vélemény alapján könnyű sérüléseket szenvedett.

A stoptáblának mindig a helyén kell maradnia! Illusztráció: MW-Archív

Jó viccnek tűnt, pedig bűncselekmény, amit az a konyári férfi tett, aki márciusban kitépett a földből egy STOP táblát, majd hazavitte. Közlekedés biztonsága elleni bűntett, valamint lopás vétség miatt kell felelnie.

Aki halmozza a jogsértéseket, legalább közlekedjen szabályosan! – ez lehet a tanulsága egy áprilisban Hajdúnánáson történt esetnek. A nánási járőrök intézkedés alá vontak egy járművezetőt, aki nem használta a biztonsági övet. A vele szemben alkalmazott alkoholszonda pozitív eredményt jelzett, és az is kiderült, hogy vezetői engedéllyel nem rendelkezik. Mindemellett ruházatában kábítószergyanús anyagot tartalmazó csomagot is találtak, valamint a kábítószer gyorsteszt pozitív értéket mutatott. Az egyenruhásoktól a férfi a biztonsági öv használatának elmulasztásáért, és az ittas járművezetésért közigazgatási bírságot kapott, az engedély nélküli vezetés szabálysértés elkövetése miatt pedig őrizetbe vették. Járművezetés bódult állapotban és kábítószer birtoklása miatt büntetőeljárás is indult.

A hajdúhadházi rendőrök vizsgálták annak a gyanúsítottnak az ügyét, aki a nyomozás adatai szerint áprilisban és májusban többször is volán mögé ült, annak ellenére, hogy a Debreceni Járásbíróság több hónapra eltiltotta a járművezetéstől. Egyszer Hajdúhadházon, kétszer pedig Debrecenben érték tetten az egyenruhások.

Notóriusnak is nevezhetjük azt a 44 éves férfit, aki júniusban a bűntetőpontjai miatt volt kénytelen leadni vezetői engedélyét a rendőrségen, mégis az épületet elhagyva azonnal a volán mögé ült. A debreceni egyenruhások szabálysértési őrizetbe vették.

A rendőrök Nyíradony belterületén állítottak meg egy személyautót július 21-én este. A jármű vezetője – mire a rendőrök odaértek az autóhoz – átugrott a hátsó ülésre, ismerőse pedig az anyósülésen várta az intézkedést. Az egyenruhások elszámoltatták a „trükkös sofőrt”, majd vele szemben alkoholszondát alkalmaztak, ami pozitív értéket jelzett. Az intézkedés során az is kiderült, hogy soha nem volt jogosítványa. A férfi gyanúsítotti kihallgatásán először tagadta, hogy ő vezette az autót, de az intézkedésről kamerafelvétel készült. Amikor ezt megtudta, részletes beismerő vallomást tett.

Hogy a hölgyek se maradjanak ki: májusban egyikük vezetői engedély nélkül, ittasan okozott balesetet Debrecenben. A nyomozás adatai szerint a gyanúsított személygépkocsival közlekedett a Böszörményi úton, amikor hátulról nekiütközött egy autónak. A vele szemben alkalmazott alkoholszonda pozitív értéket jelzett, majd az is kiderült, hogy a nő – aki könnyű sérüléseket szenvedett – érvényes vezetői engedéllyel sem rendelkezik.

A végére pedig következzen két állati hír! A Hajdúböszörményi Autópálya Alosztály rendőrei október végén az M35-ös autópályán észleltek egy mezőgazdasági vontatót, ami szarvasmarhákat szállított. A veszélyhelyzet elhárítása érdekében a járőrök lekísérték az autópályáról. Az intézkedés során kiderült, hogy az állatszállító traktor vezetője Derecske irányból tartott Debrecenbe, azonban az odavezető utat nem megfelelően választotta meg, így feltévedt az autópályára. Az egyenruhások helyszíni bírságot szabtak ki vele szemben.

Villám „feladta magát” Fotó: Police.hu

Ugyanezen Alosztály rendőreinél adta fel magát egy otthonából elcsavargott husky november 19-én. Szolgálatuk megkezdésére érkeztek a rendőrök reggel, amikor az épület előtt észrevették az ebet. A kutyát megetették, megitatták, és értesítettek egy állatmentéssel foglalkozó menhelyet. Annak munkatársai a chip alapján azonosították a csavargó állat gazdáját, aki később köszönetét fejezte ki a rendőröknek.