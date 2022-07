Tavaly ősszel több bejelentés érkezett a rendőrségre Debrecen területén történt besurranásos lopásokról és betörésekről. A nyomozók részletes adatgyűjtéseket és tanúkutatást végeztek. A beszerzett és elemzett bizonyítékok alapján azonosítottak egy helyi lakost. A 22 éves fiatalt február 4-én hallgatták ki gyanúsítottként, majd bűnügyi őrizetbe vették és előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására, amit a Debreceni Járásbíróság elrendelt – olvasható a police.hu-n.

Azt írják,

a nyomozás adatai szerint a férfi szűk fél év alatt összesen 25 bűncselekményt követett el a megyeszékhelyen.

Elsősorban társasházakat választott, ahol lakásokba surrant be, de garázsokat és tárolókat is feltört, hogy értékeket tudjon ellopni, főleg kerékpárokat és műszaki cikkeket választott. A betöréseken és besurranásokon túl, többször lopott drogériákból is.

A minden részletre kiterjedő nyomozásban a rendőrök egy orgazdát is azonosítottak. A férfi tudott arról, hogy ismerőse bűncselekményekből szerzi a különféle értéktárgyakat, mégis megvásárolta azokat. A debreceni férfinak pénzmosás bűntett miatt kell felelnie.

A megtartott kutatások során a nyomozók az ellopott tárgyak egy részét megtalálták, lefoglalták, majd visszaadták jogos tulajdonosának.

A 22 éves gyanúsítottal szemben 13 rendbeli lopás bűntett, 8 rendbeli lopás vétség, és 4 rendbeli lopás vétség kísérlet megalapozott gyanúja miatt folytattak eljárást a bűnügyesek. A Debreceni Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya a nyomozás vizsgálati szakaszában a szükséges eljárási cselekményeket elvégezte, és a közel 3000 oldalból álló iratot átadta az ügyészségnek.​