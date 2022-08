Tűzön, vízen, földön, levegőben. Így lehetne összefoglalni a Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület tevékenységét. Az önkéntesekből álló, konyári telephelyű mentőalakulat kiveszi a részét tűzoltásból és műszaki mentésből, eltűnt vagy bajba jutott emberek felkutatásából, emellett természeti katasztrófákhoz vonulnak ki. Lukács Péter mentésvezető, az egyesület elnöke, valamint felesége, Barta Edina mesélt a Haonnak az eltűnt személyek felkutatásának módszereiről, a tragédiák feldolgozásáról, kitartásról és hivatástudatról.

Beszélgetésünk elején kiderült, hogy alig egy hét alatt négy eltűnt személy keresésében vettek részt. Ez, mondhatni, mindennapos a számukra.

Ebben az évben csak augusztusig 193 riasztása volt a mentőcsapatnak. Ebből 134 esetben tűzoltáshoz vagy műszaki mentéshez hívták őket, valamint speciális mentés terén 59 beavatkozásuk volt. A csapat jó kapcsolatot ápol a hivatalos szervekkel, az egyesület csaknem egy évtizedes tapasztalatára gyakran támaszkodnak a rendőrök, a mentők és a tűzoltók is.

Forrás: Czinege Melinda

– A mi technikánk sokban hasonlít a rendőrökéhez. A felderítést a közvetlen hozzátartozók, ismerősök, barátok felkutatásával kezdjük meg, általában 2-3 fővel érkezünk a helyszínre. Minden olyan információt beszerzünk, amelyre szükségünk van ahhoz, hogy betájoljuk, merre indulhatott el egy-egy eltűnt személy. Amennyiben van egy feltételezett eltűnési hely, a kutyák segítségével megkezdjük a gyakorlati kutatást. Attól függően, hogy mekkora területet fed le a feltételezett tartózkodási helye az eltűntnek, további 3-6 kollégát is berendelünk. A rendelkezésre álló információkat kiértékeljük, ez alapján felállítunk egy kutatási technikát. Ekkor már eldől, hogy ki merre indul, ki marad a gépjárműnél, szükség van-e csónakra, búvárfelszerelésre, egyéb eszközökre a kereséshez. Hiszen volt arra példa, hogy az akkor még működő Macsi Balcsiból kellett kiemelni a holttestet – részletezte Lukács Péter.

Lelki terhek

Megkérdeztük, hogy lehet egyáltalán együtt élni a tűzesetek emlékével, a holttestek látványával. – Habár hivatalosan egyesületként működünk, valójában egy nagy család vagyunk. A feldolgozást segíti, hogy egymás közt az egyes eseteket folyamatosan megbeszéljük. Amikor látjuk valamelyik bajtársunkon, hogy terhet cipel, arra biztatjuk, öntse ki a szívét, beszélje ki magából a problémáit.

A terepen cselekedni kell, otthon, a teraszon pedig megbeszéljük, min kellene változtatni azért, hogy hatékonyabbak legyünk – mondta Lukács Péter.

A csapattagok rendszeresen képzik magukat, pszichológiai képességeiknek azonban nemcsak egymás támogatásakor, hanem az információ begyűjtésekor is hasznát veszik. Gyakori, hogy az emberek reakciójából látják, ha nem mondanak igazat, vagy eltitkolnak valamit.

Forrás: Czinege Melinda

– Vannak olyan esetek, amikor a keresőkutyák nélkül találjuk meg az eltűnt személyeket. Nemrégiben történt, hogy egy család bejelentett egy eltűnést. Amikor egyeztettünk velük, hamar fény derült arra, hogy a keresett személy valójában a házban rejtőzik. De megemlíthetnénk a sajtót is bejárt érsemjéni esetet, amikor egy ismert zenész tűnt el. A bejelentés után egy hónappal keresett meg a család minket, hogy tudnánk-e segíteni. Miután beszéltünk a családdal, jeleztük a helyi rendőrségnek, hogy vélhetően idegenkezűségről lehet szó. A hatóság elkezdett ebben az irányban nyomozni, később kiderült, hogy valóban a feleség és annak egy társa fogadott bérgyilkost – elevenítette fel Lukács Péter.

Bizalmas információk

– Gyakran előfordul, hogy a hozzátartozók sokkal több mindent elmondanak nekünk. A mentősöktől kevésbé tartanak, valószínűleg azért, mert nem hatósági személyek vagyunk. Volt olyan eset, hogy az eltűnt kislány kábítószert használt, de a retorziótól tartva ezt a fontos információt nem merték közölni a rendőrséggel. Egy másik helyszínen azt hallgatták el, hogy a családi örökségből eltűnt vagyon miatt alakult ki a vita – mesélte Barta Edina.

Lukács Péter szerint az egyik különbség a speciális kutató-mentők és a rendőrség munkája között az, hogy mindkettő másfajta gondolkozást igényel.

– A rendőr kollégák munkája alapvetően a bűnmegelőzés. Ők elkövetőket keresnek, és azok fejével gondolkoznak. Mi pedig az eltűnt személyek szemszögéből próbáljuk összerakni az eseményeket. A rendőrség munkáját tökéletesen kiegészítjük a saját módszereinkkel. Éppen emiatt az évek alatt egy kölcsönösen jó viszony alakult ki, nemcsak a megyében, hanem a régióban is köztünk és a nyomozó hatóság között. Szorosan együttműködünk a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Technikai Osztályával, nemcsak eltűnt személyek felkutatásában, hanem közös képzéseken, tréningeken is – mondta a mentésvezető. Az eltűnéseket tekintve a csapat szoros együttműködésben áll a rendőrséggel. Amikor egy telefon bemérésére, híváslistára vagy egy térfigyelő kamera felvételeire van szükség, akkor a rendőri szolgálat kéri le az adatokat, mivel nekik van jogosultságuk hozzáférni ezekhez az adatokhoz. A közterületi és a cégek biztonsági kamerái például segíthetnek az úgynevezett mozgási görbe meghatározásához, amely alapján szűkíthető a keresési terület.

Forrás: Czinege Melinda

Minden perc számít

A mentésvezető szerint kritikus az időfaktor. Minél hamarabb beérkezik hozzájuk a riasztás, annál hatékonyabban tudják megkezdeni a keresést. – A riasztás nem csak a hivatásos szervektől érkezhet be hozzák, hanem a családok felkérésének is eleget teszünk. Ha az eltűnéstől számítva már eltelik 6-8 óra, a mi munkánk is sokkal nehezebb. Természetesen az időtényező függ attól, hogy egy idős, demens személyt keresünk, aki nem tudja magát térben és időben bekoordinálni, vagy öngyilkossági szándékkal tűnik el valaki. Az a tapasztalat, hogy aki az életének akar véget vetni, általában egy órán belül megteszi. Ha pedig nagy az időkiesés, akkor már csak a holttestet találjuk meg – fejtette ki.

Lukács Péter az azonnali cselekvés híve. Azt vallja, hogy inkább százszor induljanak el feleslegesen, inkább félúton derüljön ki, hogy előkerült a keresett személy, mint az, hogy egyetlen egyszer is tragédiába forduljon a tétlenség.

A leghosszabb esetük Hajdúnánáson történt. Egy december eleji napon egy hölgy öngyilkossági szándékkal a vízbe vetette magát. A keresőkutya jelezte a helyet, azonban a kiemelést akkor nem tudták megoldani. Négy hétvégét töltöttek kereséssel, végül január végén találták meg a holtestet. Természetesen ez egyedi eset, általában viszonylag rövid idő alatt, 24 órán belül előkerül az eltűnt személy.

A végsőkig kutatnak

– Amíg így vagy úgy nem találunk meg valakit, addig a családot sem fogjuk otthagyni a reménytelenségben. Amikor egy baleset következtében a Keleti-főcsatornába esett egy férfi, a felesége kétségbeesett arccal kérdezte, hogy meddig fogjuk keresni a férjét. Mi azt válaszoltuk: amíg meg nem találjuk – mesélte.

Barta Edina szerint még a legrosszabb bizonyosság is jobb a bizonytalanságnál.

– Az emberekben az utolsó pillanatig ott van a remény. Még akkor is, amikor a vízből kiemelik a holttestet, az aggódó hozzátartozók még mindig szeretnének hinni benne, hogy nem ő az, akit keresnek. A bizonytalanság rettentően megviseli a családot. Ha épségben vissza tudjuk adni a szeretteiket, az tökéletes. Azonban, ha rosszabb esetben nem sikerül életben találnunk, legalább elindulhat a gyászfázis, és el tudják engedni – fejtette ki.

Természetesen nem minden eset ér tragikus véget, sokszor sértetlenül előkerül a keresett személy. – Az egyik legmeghatóbb eset idén történt, amikor egy idős urat szerencsésen, sértetlenül sikerült megtalálnunk. Jóleső érzés volt látni, amikor a felesége könnyek közepette ölelte meg férjét, és csak csókolgatta a kezét – mesélte Lukács Péter.

Ki segíti a segítőket?

Egy-egy hálás szempár, egy boldog vagy épp megkönnyebbült pillanat. Ez az ő fizetségük. Non-profit szervezetként a Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesületnek nincs stabil bevétele. Szponzorok, támogatók nem állnak mögöttük, a pályázati lehetőségek is ritkák. Ráadásul egyesületként most már nem juthatnak hatósági áras üzemanyaghoz sem. Beszélgetésünk közben kiderült: nekik inkább pénzbe kerül, hogy segíthessenek. Tovább nehezíti a csapat helyzetét, hogy jelenleg megfogyatkozott létszámmal dolgoznak, hiszen van olyan társuk, aki elköltözött vagy épp családi helyzete miatt szünetelteti a munkát.

Így a korábbi 23 helyett 16 önkéntes bajtársnak kell helytállni. Éppen ezért folyamatosan várják az új csapattagokat.

Budai Zsolt Lukács Péterhez hasonlóan főállásban viseli az egyenruhát, mások szabadidejükből áldoznak, és munka után csatlakoznak a csapathoz. Barta Edina hivatásos állományban dolgozik a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál. Gyakran egy 24 órás műszak után a megérdemelt pihenés helyett felveszi a mentősruhát, és férje oldalán az eltűnt emberek keresésére indul. A szabadság, és a normális időbeosztás csak álom a számukra.

Hiszen a vihar nem kérdezi meg udvariasan, hogy alkalmas-e az időpont, és a tüzet sem érdekli, hogy szeretnének-e lepihenni oltás előtt.

Mégis, a csapat számára nincs megállás. Amikor csörög a telefon vagy beérkezik a riasztás, akár néhány óra alvás után zokszó nélkül útnak indulnak. Csendben, feltűnés nélkül. Mi pedig örülhetünk annak, hogy fel sem merül bennük, hogy abbahagyják.

Hajnal László