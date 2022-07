Teljes terjedelmében égett egy tíz négyzetméteres melléképület tetőszerkezete csütörtökről péntekre virradóan Hajdúböszörményben, a Táncsics Mihály körúton. A hajdúböszörményi és a debreceni hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a tüzet.

Leszakadt egy tíz méter magas fa ága pénteken délelőtt Debrecenben, a Sumen utcában. A megyeszékhely hivatásos tűzoltói dugó létrán keresztül kézi erővel távolították el a faágat.

Egy tizenkét méteres fa egyik ága lehasadt és hat méteres magasságban fennakadt délelőtt, Debrecenben, a Kadosa utcában. A debreceni hivatásos tűzoltók láncfűrésszel távolították el a gyalogos forgalmat is veszélyeztető növényt. Debrecenben, a Borbíró téren is egy leszakadt faág miatt avatkoztak be a megyeszékhely hivatásos tűzoltói pénteken délelőtt.

Jelzett a szén-monoxid érzékelő Debrecenben, a Bartha Boldizsár utcában délelőtt. A debreceni hivatásos tűzoltók méréseket végeztek, és kimutatták a veszélyes gáz jelenlétét. Senki sem sérült meg. A gázkészüléket a szolgáltató kizárta a rendszerből

Több riasztás érkezett tegnap délután Derecskéről vihar okozta károk miatt. Kidőlt vagy veszélyesen megdőlt fák, leszakadt faágak és a szél által megrongált melléképületekhez vonultak a megye tűzoltói. Láncfűrész zajától volt hangos Derecskén többek között a Köztársaság utca, a Bocskai utca, a Hunyadi utca, Piac utca, Semmelweis és az Ipar utca is. A károk felszámolását a berettyóújfalui, és a hajdúszoboszlói hivatásos és a konyári önkéntes tűzoltók végezték.

Árokba hajtott egy személygépkocsi Bakonszeg és Nagyrábé között péntek délután. A püspökladányi hivatásos tűzoltók elvégezték a jármű áramtalanítását. Az autóban ketten utaztak, őket a mentőszolgálat kórházba szállította.

Személygépkocsira szakadt egy tizenkét méteres fa ága tegnap délután Debrecenben, a Maróti utcában. A debreceni hivatásos tűzoltók kihúzós létrán keresztül láncfűrésszel avatkoztak be.

Lehasadt egy 8 méteres fa ága Debrecenben, a Kétmalom utcában. A debreceni hivatásos tűzoltók láncfűrésszel avatkoztak be.

Háromezer négyzetméteres területen égett az aljnövényzet Bocskaikertben, a Galamb utcában. A debreceni hivatásos tűzoltók két vízsugárral avatkoztak be.

Két fa dőlt az úttestre tegnap délután Vámospércs és Nyírmártonfalva között. A hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók vonultak, akik láncfűrész segítségével eltávolították a kidőlt fákat.

Egy húsz méter magas fa egyik ága villanyvezetékre hajolt pénteken kora este. A debreceni hivatásos tűzoltók motoros láncfűrésszel távolították el veszélyes ágat.