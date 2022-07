Egy helyi, várandós fiatalasszony kereste fel szerkesztőségünket – végső elkeseredésében. Mint mondja,

a település lakóit rettegésben tartja egy pszichiátriai beteg. Az ötven év körüli férfi rendszeresen fenyegetőzik, az utcában élőkkel konfliktusba keveredik. A gyerekek félnek tőle, de a felnőttek sem mernek a közelébe menni.

A fiatalasszony elmondása szerint őt egy éve érte el a probléma, de a szomszédai közül vannak, akik ennél régebb óta küzdenek vele. Megkereste a helyi önkormányzatot, a családsegítőket, sőt, az érintett családját is, segítséget azonban nem kapott. Ha kell, hívják a rendőrséget, akik a mentősökkel együtt elviszik a férfit, de a kezelés után hazaengedik, és minden kezdődik elölről…

Nem alaptalan a félelmük

Most ott tartunk, hogy az egész utca retteg tőle, mert folyamatosan fenyegetőzik. Volt már rá precedens, hogy baltát, kést ragadott. Olyan is volt, hogy teljesen letolt nadrággal járkált az utcán. Van úgy, hogy leskelődik gyerekek után. A postást majdnem leütötte, akkor elvitték a rendőrök, de egy hét múlva már baltával akarta szétcsapni a fejét

– osztotta meg. Mint mondja, éppen ma is segített a postásnak, de ezek utána őt zaklatta a férfi, a háza ajtajában kiabált. – Terhes vagyok, nekem nem sok humorom van vele már összetűzésbe kerülni – tette hozzá. Arról is beszélt, hogy a férfinek volt élettársa, aki azóta meghalt, de a nőt is bántalmazta, volt, hogy villával szúrta meg.

Folyamatban van az ügy

Az üggyel kapcsolatban megkerestük a település polgármesterét is. Tóth Sándor elmondta,

a probléma abból fakad, hogy a férfi csak részleges gyámság alatt van, s emiatt nem tudják elhelyezni. Gyógyszert kellene szednie, de nem teszi, a legnagyobb probléma ebből adódhat. A polgármester azt mondja, a családsegítőnél is kért már segítséget, ott is foglalkoznak az üggyel, és a háziorvossal is egyeztetett.

– Már régóta dolgozunk rajta, hogy megoldódjon, nem egyszerű az eset. Úgy gondolom, jogos a félelem, és nem szeretnénk, ha tragédia történne – nyilatkozta a polgármester.

BBI