Az önkormányzat legutóbbi képviselő-testületi ülésén elfogadták a Hajdúböszörményi Rendőrkapitányság, Hajdúdorogi Rendőrőrs, a Görög Demeter Polgárőr Egyesület, a Városőrség és a Mezőőri Szolgálat 2021. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolókat.

A rendőrség elmúlt évi munkájáról Dienes Imre rend­őr alezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető beszélt. Mint mondta, a rendőrkapitányság múlt évi céljai között szerepelt a korábban már elért szakmai színvonal megtartása, illetve szerettek volna a javítandó területeken új módszerekkel előrelépni. A rendőrség múlt évi tevékenységéről szólva úgy fogalmazott: a szervezetek teljesítették a velük szemben meghatározott elvárásokat. – A mutatóink, a statisztikai adataink beleillenek abba a trendbe, ami az elmúlt jó néhány évben már a Hajdúböszörményi Rend­őrkapitányságot és a Hajdúdorogi Rendőrőrsöt jellemzi – mondta.

Gyors, szakmai reagálással

A bűnügyi tekintetű értékelésnél fontosnak tartotta kiemelni, hogy huzamos ideje folyamatosan csökkenő statisztikát látnak. – Kiegyensúlyozott, stabil közbiztonsági helyeztet tudunk biztosítani a településen – tette hozzá.

Kapitánysági szinten 30 százalékkal csökkent az ismertté vált bűncselekmények száma, ezzel szemben Hajdúdorogon 45 százalékot meghaladó mértékű a növekedés. Mindez annak eredménye, hogy a 2021-es rendőrségi adatok között szerepelnek lezárt ügyészségi, nyomozó ügyészségi és NAV-eljárások is. – Továbbra is az országos elsők között szerepel a Hajdúböszörményi Rendőrkapitányság, annak keretében pedig a Hajdúdorogi Rendőrőrs is – jegyezte meg.

Beszámolt továbbá arról, hogy a rendészeti tevékenységre úgyszintén igaz, hogy elsősorban a bűncselekmények, szabálysértések visszaszorítása, valamint a bekövetkezett eseményeket tekintve a gyors, szakmai reagálás az elsődleges céljuk. Megjegyezte, átlagban naponta mintegy három főt kellett valamilyen módon személyes szabadságában korlátozni tavaly. A közlekedésbiztonsági helyzetről elmondta, Hajdúdorog kedvezőbb számokat produkált Hajdúböszörménynél.

BBI