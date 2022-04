Napjainkban egyre gyakoribb, hogy az autónkhoz sétálva horpadásokra, kisebb törésekre leszünk figyelmesek. Jó esetben az „elkövető” hagy egy cetlit az elérhetőségével, vagy a mellettünk lévő kocsiban várakozik, és nagy elnézést kérések közepette biztosít bennünket a kárpótlásról. Sajnos azonban az is egyre többször fordul elő, hogy a kárt okozó elhajt, és bizonyíték hiányában bottal üthetjük a nyomát. Vagy legalábbis üthetnénk, ha egy figyelmes polgártársunk le nem fotózná, videózná az esetet, vagy a másik sofőr rendszámát. De mi ilyenkor a teendő?

Kitesszük a közösségi oldalakra, hogy keressük a roncsderbi közönségdíjasát, esetleg bizonyítékkal a kezünkben fenyegetőzünk, hogy feljelentjük, ha nem jelentkezik a megadott elérhetőségen?

Annyit elöljáróban írhatunk: egyik sem helyes megoldás.

Tőlünk telhetően segíteni

Lapunk utánajárt, mi a megfelelő módja ilyen esetekben a felmerülő problémák rendezésének. Illetve választ kaptunk arra is, hogy mit tehet a biztosító, ha a sértett hasonló koccanás miatt keresi fel. A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányságnak a megkeresésünkre adott válaszában az áll: a problémára a KRESZ 58. paragrafusa ad iránymutatást.

– Eszerint a balesettel érintett jármű vezetője köteles a járművel azonnal megállni, a baleset folytán megsérült vagy veszélybe került személy részére segítséget nyújtani, és az esetleges további balesetek elkerülése érdekében minden tőle telhetőt megtenni. Ha a baleset halált vagy személyi sérülést okozott, a balesetről a rendőrhatóságot (a legközelebbi rendőrt) haladéktalanul értesíteni kell, és a lehetőséghez képest gondoskodni kell a nyomok megőrzéséről; a helyszínt csak az intézkedő rendőr engedélyével szabad elhagyni.

Mint írták, ha a baleset anyagi kárral járt, a balesetről a rendőrhatóság értesítése nem kötelező. Ha valamelyik érdekelt a baleset miatt rendőri intézkedést kíván, és a legközelebbi rendőrt haladéktalanul értesíti, a balesettel érintett járművek vezetőinek az intézkedést meg kell várniuk. Hangsúlyozták továbbá, hogy a rendőrhatóság értesítése, illetve rendőri intézkedés hiányában a balesetben érintettek kötelesek személyazonosságukat egymás számára, kölcsönösen hitelt érdemlően igazolni, és megnevezni azt a biztosítót, amellyel a járműre felelősségbiztosítási szerződést kötöttek.

Ha a baleset folytán megrongálódott jármű vezetője nincs jelen, a károkozó köteles személyi adatait és biztosítója nevét erre alkalmas módon a helyszínen hátrahagyni, és az esetet a felelősségbiztosítási jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően a biztosítónak bejelenteni.

Feljelentés tehető

Fentiek szerint tehát a kárt okozó jármű vezetőjének nem kötelessége rendőrt hívni, adatait azonban akkor is hátra kell hagynia a helyszínen. Ha ezt nem teszi meg, szabálysértést követ el. Ilyenkor egyrészt felel a baleset okozásával összefüggésbe hozható kár miatt, valamint az adatok hátrahagyásának elmulasztása miatt is.

A rendőr-főkapitányság a válaszában kitért arra is, a károkozással összefüggésben szabálysértési feljelentés tehető, mely alapján megindul az eljárás és az elkövető felkutatása.

A feljelentés megtételekor, továbbá kamerafelvétel birtokában tájékoztatni kell a hatóságot. Az eljárásban történik meg ugyanis az ismeretlen személy felkutatása, azonosítása, mely magában foglalja a kamerafelvételek beszerzését, elemzését, a nyilvántartásokban történő ellenőrzést, tanúkutatást és az adatgyűjtést is. Mint nyomatékosították, a bizonyítékok beszerzését a rendőrségre kell bízni a későbbi kellemetlenségek elkerülése végett.

Résen lenni

A Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz) megkeresésünkre kifejtette, ismeretlen károkozó esetén a vonatkozó törvény értelmében a Mabisz által kezelt Kártalanítási Számla abban az esetben tud a gépjárműben keletkezett kárért is a károsultnak fizetni, ha súlyos személyi sérülés is történt. Egyéb esetekben a károsult a casco biztosítására számíthat. Amennyiben viszont a károkozó azonosítható, a károsult a károkozó biztosítójához nyújthatja be kárigényét – írták.

Egy biztos, a rendőrség hathatós segítséget nyújthat ilyen esetekben, azonban azt mindenképpen hangsúlyozni szeretnénk, ha hasonló koccanást, balesetet látnak olvasóink, és az elkövető elérhetőségei megadása nélkül megpróbál elhajtani, jegyezzék fel a rendszámot, és azonnal értesítsék a hatóságokat!

Péter Szabolcs