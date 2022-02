Nincs is rosszabb annál, amikor hétfő reggel hideg van, az eső is esik, a nap se akar elő bújni.... Kinek van kedve ilyenkor oviba menni? Talán csak annak, aki bicikli helyett kivételesen tűzoltóautóval érkezik az óvodába. A napokban lett Zéti négyéves, most őt lepték meg a püspökladányi hivatásos tűzoltók – írja közösségi oldalán az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A születésnapi meglepetésről készült videó itt tekinthető meg.