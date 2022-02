A felkészítés után egy negyedik generációs Mi17-es típusú szállítóhelikopter landolt a lőtér területén. Az egység így már élesben gyakorolhatta a beszállást. Szerkesztőségünk munkatársai is lehetőséget kaptak, hogy az alakulattal együtt felszálljanak a járműre. Így testközelből átélhettük a földközeli terepkövetést, valamint a különböző légi manővereket. Egyedülálló élmény egy katonai helikopteren utazni: a masszív jármű rotorjának robusztus zaja, a nyitott ajtón át süvítő szél, a hirtelen emelkedés és süllyedés hatása nem mindennapi tapasztalat. Láthatóan az önkéntesek is élvezték a repülést, sokuk először volt a magasban. Kecskés Kinga, az alakulat egyik tagja – aki szintén első alkalommal ült helikopteren – lapunknak beszámolt a kiképzés többi részéről is:

– Az egyik leghasznosabb gyakorlat a hegyi menet volt. Teljes harcászati felszerelésben, nagy szintemelkedéssel, erőltetett menetben gyalogoltunk húsz kilométert felfelé. Amellett, hogy saját magunknak is kihívást jelentett, fontos szerepet játszott a csapatmunka és az összetartás, ami egyébként a felderítő osztag jellemzője is. Fontos, hogy figyeljünk a társunkra, és egymást segítve jussunk előre. Emellett a lőgyakorlat is izgalmas volt, megtanultunk valamennyi nagykaliberű lőfegyvert és rendszeresített fegyvert használni – mondta. Az önkéntes állományban szolgáló hölgy a honvédségen belül a felsőoktatást választja, azonban elmondása szerint nem irodai munkára vágyik a jövőben, sokkal inkább szeretne terepen helyt állni.

Pallás Lillától megtudtuk, az önkéntes katonai szolgálatot végzők egy része a kiképzés után az ezred kötelékében maradnak szerződéses katonaként, sokan pedig főiskolára mennek tovább, mivel az egyéves szolgálat plusz felvételi pontnak számít a jelentkezésnél. Főleg azok a fiatalok éltek a honvédség új jogviszonyával, akik valamiért szüneteltetni kényszerültek a tanulmányaikat, de szerettek volna kereseti lehetőséghez jutni.

A zászlóalj 2018 óta önálló alakulat, jelenleg a Magyar Honvédség egyetlen felderítő osztaga. Feladatai közé tartozik a migrációs válság kezelése az ország déli határszakaszán, valamint külszolgálatot végeznek többek közt Irakban, Koszovóban és Afganisztánban.

HL