A nyilvános ülésen elhangzott szóbeli indokolásában dr. Hutkai Mariann, a tanács elnöke elmondta, hogy a másodfokon eljáró törvényszék korlátozott felülbírálat keretében vizsgálta felül az elsőfokú ítéletet, mivel kizárólag enyhítés miatt jelentett be fellebbezést a vádlott és védője. Az eljárás során abszolút hatályon kívül helyezési ok nem merült fel, a tényállás megalapozottságát nem vizsgálva csupán az alkalmazott szankció törvényességét és tettarányosságát vizsgálta felül a bíróság. A különös visszaeső vádlott esetében a két bűncselekmény elkövetése miatt kiszabható szabadságvesztés középmértéke tíz év, azonban az egyik cselekmény kísérleti szakban maradt. Az elsőfokú bíróság ezért a középmértékhez képest enyhébb büntetés kiszabását látta indokoltnak. A törvényszék osztotta a járásbíróság álláspontját azzal kapcsolatban, hogy a vádlott által elkövetett bűncselekmények tekintetében a kiszabott büntetés neme és mértéke is szükséges, egyúttal elegendő az egyéni és generális prevenció elveinek érvényesüléséhez.