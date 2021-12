A szóvivő kitért arra is, hogy a mérgezés esélyének a lehetősége csökkenthető: a fűtőberendezések rendszeres karbantartásával, megfelelő szellőztetéssel, a páraelszívók rendeltetésszerű használatával. – Ezektől függetlenül az időjárás is okozhat gondot. Megváltozott széljárásnál, alacsony légnyomásnál előfordulhat, hogy a kémény huzathatása nem működik megfelelően, emiatt minden esetben szükséges a szén-monoxid-érzékelő használata nyílt égésterű berendezéseknél. A kétes eredetű, gyanúsan olcsó érzékelők álbiztonságot adhatnak, és a mérgező gáz megjelenésénél nem jeleznek be időben. Emiatt érdemes utánaolvasni az érzékelőknek, a katasztrófavédelem honlapján megtalálható a javasolt eszközök listája – hangsúlyozta Papp-Kunkli Nóra.