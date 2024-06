Van rá esély, hogy már csak órákig tart a gyönyörű, minden tekintetben nyárias idő Hajdú-Biharban, a nyugalomnak ugyanis hamarosan viharok vethetnek véget. Az Időkép előrejelzése szerint például szupercellákra is lehet számítani a vasárnapi választás napján.

Nem biztos, hogy megússzuk: viharok szánthatják fel vasárnap Hajdú-Bihart

Forrás: illusztráció / MW-archív

A HungaroMet országos figyelmeztető előrejelzése részletezi, mi várható a folytatásban. Azt írták, az északkeleti határvidéken lévő zivatarok mellett fokozatosan az északnyugati területeken is növekszik a zivatarhajlam, ahová akár heves zivatarok is besodródhatnak, amelyek fokozatosan rendszerré szerveződhetnek. Környezetükben viharos (~60-90 km/h) széllökésre, jégesőre (~1-4 cm jégátmérő) és felhőszakadásra (>20-40 mm, lokálisan ennél több) is számítani lehet.

Estétől már az északi, északkeleti területeken, majd az Alföldön is előfordulhatnak intenzív zivatarok.

Nagyobb bizonytalanság mellett délnyugaton is megjelenhetnek konvektív cellák.

Nincs pihenés, heves viharokra kell számítani hétfőn is

Hétfőn nagy területen lehetnek alkalmasak a feltételek zivatarok kialakulásához, több hullámban fordulhatnak elő viharos (60-80 km/h) széllökés, jégeső (1-3 cm jégátmérő) és felhőszakadás (>20-40 mm, lokálisan ennél több is) kíséretében, de főként az ország északkeleti, keleti felén heves zivatarok is képződhetnek. Ezekhez kapcsolódóan erősen viharos (>90 km/h) széllökés, nagy méretű jégeső (~2-5 cm) és felhőszakadás (>30-40 mm) is előfordulhat. Figyelem, adott pont felett a cellák ismétlődő jelleggel is áthaladhatnak, így helyenként 50 mm feletti csapadékösszeg is kialakulhat! Este a zivatarok számosságának csökkenő tendenciája várható.

Az előrejelzésben hozzáteszik, a légkörben található nagy mennyiségű szaharai por érdemben befolyásolhatja a zivatarok időbeliségét, csökkentheti a heves cellák kialakulási valószínűségét.