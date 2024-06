Percről percre 1 órája

Választás 2024: Hajdú-Biharban is megnyitottak a szavazókörök

Rendhagyó módon a helyhatósági választások mellett idén európai parlamenti választásokat is tartanak a mai napon. Választás 2024 című írásunkban most összeszedtük a fontosabb tudnivalókat és néhány érdekességet is a valasztas.hu oldalon elérhető adatok alapján.

A választások legfrissebb, legfontosabb híreivel jelentkezünk Forrás: Illusztráció / MW-archív

Reggel 6 órakor megnyitottak Hajdú-Bihar vármegye szavazókörei is, s egészen 19 óráig fogadják mindazon választópolgárokat, akik élni kívánnak szavazati jogaikkal. Magyarország történetében rendhagyó választást tartanak a mai napon, ugyanis nemcsak az európai parlamenti képviselőjelöltekre lehet szavazni, hanem helyhatósági választáson a polgármesterek, a helyi és vármegyei képviselők személyéről, valamint a nemzetiségi önkormányzatok tagjairól is dönthetnek voksolók. Választás 2024 című írásunkban összeszedtük a fontosabb tudnivalókat és néhány érdekességet is. Választás 2024: Megnyitottak a szavazókörök

Forrás: Illusztráció / MW-archív A Nemzeti Választási Iroda honlapján elérhető adatok alapján, Hajdú-Biharban 82 településén több mint 425 ezer választópolgára élhet ma szavazati jogával. A vármegyében 198 polgármesterre és összesen több mint 1900 jelöltre szavazhat a lakosok. Vármegyei közgyűlés választására mintegy 267 ezren jogosultak, öt párt állított listát és 24 mandátum szerezhető. Összesen 465 szavazókör várja a szavazókat a mai napon. Arról, hogy hol és hogyan szavazhat, a valasztas.hu oldalán tájékozódhat. Választás 2024: csak érvényes okmányokkal szavazhat! Alapvetően négy szavazólapot kapnak a választópolgárok: a polgármesterre, a helyi egyéni képviselőre, valamint a vármegyei és európai parlamenti listákra lehet szavazni. Megyei jogú város esetén – Hajdú-Biharban ez Debrecen – azonban nincs vármegyei listás szavazás. Az előbbieket egészítheti ki – a nemzetiségi választáson résztvevő szavazók esetében – a települési nemzetiségi önkormányzatok, a területi nemzetiségi önkormányzatok és az országos nemzetiségi önkormányzatok képviselőire való szavazás lapjai. Az érvényes szavazás feltételeiről, a lejárt igazolványokkal kapcsolatos teendőkről itt írtunk bővebben:

Európai parlamenti és nemzetiségi választásokat is tartanak Európai parlamenti választáson hazánk egy választókerületet alkot. A választás egyfordulós, listás szavazás, amelyen csak pártok, pártszövetségek indulhatnak. Az a párt állíthatott listát, amely legalább 20 ezer választópolgár aláírását össze tudta gyűjteni. Mandátumot pedig csak az szerezhet, amelyik megkapja az érvényes szavazatok legalább 5 százalékát. A vármegyében több mint 420 ezren szavazhatnak 11 pártra. Az Európai Parlamentbe 21 képviselőt küldhet Magyarország. Települési nemzetiségi választásokat is tartanak a mai napon. Hajdú-Bihar vármegyében 1-1 településen bolgár, görög, lengyel, örmény és ruszin jelöltekre; 2 településen ukrán, 3 településen német jelöltekre szavazhatnak az arra jogosultak. Mindezek mellett a területi és települési nemzetiségi választás érinti a román és roma kisebbségeket is. Előbbi jelöltjeire 16, utóbbi jelöltjeire 56 településen voksolhatnak a névjegyzékben szereplők. Cikkünk folyamatosan frissül...

