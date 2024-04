Szerdán is napos, kissé hűvös időre ébredhettek Debrecenben és Hajdú-Biharban az emberek, a Köpönyeg információi szerint tovább folytatódik a korai nyár, bár már nem lesz annyira meleg, mint a hét első két napján. A hőmérséklet 12 és 23 fok között alakul, csapadék továbbra sem várható. A szél délután megélénkülhet.

Az országos előrejelzés szerint fátyol-, majd gomolyfelhők zavarják a napsütést. Esetleg az Északi-középhegység térségében fordulhat elő elvétve zápor. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, a Dunántúlon viharossá is fokozódik. 15 és 25 fok között alakul a hőmérséklet, nyugaton lesz a hűvösebb. Gyenge hidegfronti hatás érvényesül.

Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.