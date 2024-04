Északnyugat felől lassan szakadozik a felhőzet, de még gyakran lesz erősen felhős az ég. Főleg a Dunától keletre szórványosan alakulnak ki záporok. Az északnyugati szél nagy területen lesz erős. Mindössze 10-16 fok lesz – olvasható a köpönyeg.hu szerdai országos előrejelzésében.

Ennek megfelelően Hajdú-Biharban is erős hidegfronti hatás érvényesül. Debrecenben a napi hőmérséklet 6 és 14 fok között alakul, egész nap borult időre számíthatunk, a késő délutáni és az esti órákban csapadék is előfordulhat.

Orvosmeteorológia

Erős hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek – írja a köpönyeg.hu.