Debrecenben és környékén is erősen felhős idő várható kedden. Napközben előbújhat néha a Nap, ám a borús felhőkből csapadék is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13-15 Celsius-fok között alakul majd. A szél is megélénkülhet kedden.