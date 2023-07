Megérkezett, és az ország egy részén már át is vágtatott a keddre jósolt zivatarok első hulláma. A Veol jelentése szerint Veszprémre monszunszerű eső áztatta, míg Balatonfüreden villám csapott egy házba, emiatt kiégett a tetőtér. A Zaol arról számolt be, hogy Zalába is megérkeztek a viharfelhők és a sűrű eső.

Az Időkép nyomán az Index azt írta, Sümegen kisebb dió nagyságú jég esett, míg a Bakonyban már cseresznye nagyságú jégeső volt. A Vas vármegyei Szentgotthárdon pedig szárazon potyogott a jég.

A zivatarok kelet felé mozognak, a déli órákban Hajdú-Bihar egyes járásaira már elsőfokú riasztást is kiadtak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat folyamatosan frissülő riasztástérképét itt lehet követni.

120 kilométeres szél, 5 centis jégdarabok

A szolgálat szerda éjfélig figyelmeztető előrejelzése szerint ma több hullámban várhatóak nyugat, délnyugatról kelet, északkelet felé mozgó zivatarok, heves zivatarok, amelyek nagy eséllyel rendszerbe is szerveződnek. Elsősorban az ország délkeleti felén, kétharmadán alkalmasak a feltételek piros fokozatnak megfelelő heves zivatarok kialakulására is. A heves zivatarokat erősen viharos, károkozó (>90-100 km/h, zivatarrendszerben akár >100-120 km/h) szélrohamok, nagy méretű jég (>2-4, szélsőséges esetben akár >5 cm), és felhőszakadás (általában >25-35 mm, de lokálisan akár >40 mm) kísérik! Estétől északnyugat felől lassan stabilizálódni kezd a légkör, de a zivatartevékenység éjszakára sem szűnik meg.

A piros fokozatot elérő zivatarok, zivatarrendszerek térbeli és időbeli lefolyásában még van bizonytalanság

– tették hozzá.

Éjszaka a déli megyékben fordulhatnak elő újabb zivatarok. Holnap napközben elsősorban az Északi-középhegységben és az Alföld északkeleti tájain lehetnek zivatarok, de az északnyugati tájakat leszámítva másutt sem zárható ki néhány zivatar. A zivatarokat heves kísérőjelenségek már nem kísérik, átmenetileg viharos széllökés (~60-80 km/h), kisebb méretű jég és intenzív csapadékhullás előfordulhat.

Hajdú-Biharra felhőszakadás veszélye miatt első-, zivatarveszély miatt harmadfokú figyelmeztetést adtak ki keddre.

Hasznos tanácsok a katasztrófavédelemtől

A szélsőséges időjárás veszélyeire az országos katasztrófavédelem is figyelmeztetett Facebook-oldalán. Többek között azt írták, ha erős szél várható, érdemes bevinni a kerti bútorokat és a növényeket, szerszámokat, jég esetén pedig letakarni az autót. Viharban húzzuk ki az elektromos eszközöket a konnektorból, és ne érintkezzünk vízzel, a szabadban pedig ne álljunk fa alá. A teljes lista itt olvasható:

Legutóbb múlt hétfőn szántotta fel komolyabb vihar Hajdú-Bihart, arról itt írtunk részletesebben.