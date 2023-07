Napos, ugyanakkor változóan felhős idővel kezdődött a reggel Debrecenben és Hajdú-Biharban egyaránt. A Köpönyeg előrejelzése szerint délután záporok, zivatarok érkezhetnek, amelyek miatt hétfőn az Országos Meteorológiai Szolgálat piros figyelmeztetést adott ki több területre, köztük Hajdú-Biharra is. Ennek értelmében heves viharokra is számíthatunk erős széllel, jéggel és hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadékkal. A hőmérséklet 19 és 32 fok között alakul majd.

Az országos előrejelzés szerint gyakran lesz erősen gomolyfelhős az ég, és nyugat felől több hullámban várható zápor, zivatar. Északon tartósabb eső, délen heves zivatar is lehet. Megerősödik az északnyugati szél. 25 és 35 fok között alakul a hőmérséklet, keleten lehet még kánikula.

Erős hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.