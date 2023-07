Ma estétől heves zivatarokra kell készülni Magyarország egyes részein, a zivatarok kedden nagy eséllyel rendszerbe is szerveződhetnek, figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Előrejelzésükben azt írták, ma délutánig veszélyes esemény nem várható, késő délutántól, kora estétől viszont egy közeledő hidegfront közvetlen előterében és mentén északnyugat felől már nagyobb számban számíthatunk zivatarokra, heves zivatarokra. A zivatartevékenység éjszaka is kitart. Kiemelten az ország északi felén, harmadán alkalmasak a feltételek a zivatarok rendszerbe szerveződésére is, amelyeket már ma is erősen viharos, károkozó (>90-100 km/h) szélrohamok, nagy méretű (>2-4 cm) jég, és felhőszakadás (általában >25-35 mm, de lokálisan akár >40 mm) kísérhet.

Kedden jöhet a java

Kedden napközben még nagyobb területen várható nyugatról kelet felé mozgó zivatarok, heves zivatarok kialakulása, sőt, mindemellett nagy eséllyel a zivatarok rendszerbe is szerveződnek. Erre elsősorban az ország délkeleti felén és északkeleten számíthatunk leginkább, ezeken a területeken a piros fokozatnak megfelelő heves zivatarok kialakulására is jelentős esély van. A heves zivatarokat erősen viharos, károkozó (>90-100 km/h, zivatarrendszerben akár >100-120 km/h) szélrohamok, nagy méretű jég (>2-5 cm), és felhőszakadás (általában >25-35 mm, de lokálisan akár >40 mm) kísérik. A zivatarok fokozatosan kelet felé tartanak, és éjszakára sem szűnik meg a zivatartevékenység.

A piros fokozatot elérő zivatarok, zivatarrendszerek térbeli és időbeli lefolyásában még nagy a bizonytalanság, figyelmeztet a meteorológiai szolgálat.

A levegő is lehűl

A napi középhőmérséklet ma az északkeleti országrészt leszámítva nagy területen 25 fok fölött, a déli, délnyugati vidékeken 27-28 fok körül alakulhat. Kedden mérséklődik a hőség, ekkor már csak a délkeleti területeken haladhatja meg a középhőmérséklet a 25, néhol a 27 fokot.

Hajdú-Biharra hétfőre felhőszakadás és magas középhőmérséklet veszélye, valamint zivatarveszély miatt is elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. Keddre viszont zivatarveszély miatt harmadfokú, felhőszakadás veszélye miatt elsőfokú figyelmeztetés van jelenleg érvényben.