Beigazolódott a meteorológusok előrejelzése, a déli órákban intenzív esőzés kezdődött Debrecenben.

A hirtelen jött csapadék miatt felázott talajból egy fa is kifordult a Petőfi téren, úgy tudjuk, szerencsére nem sérült meg senki.

Forrás: Haon

Papp-Kunkli Nóra, a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője 13 órakor arról tájékoztatott, a felhőszakadás miatt eddig több mint 10 riasztást kaptak, főként azért, mert megmaradt a víz az úttesten és garázsok előtt. A Károlyi Mihály utcában egy óvoda udvarán áll a víz, a Széchenyi utcában pedig egy általános iskola pincéjében. De kaptak riasztásokat kidőlt fák miatt is.

Józsán egy beszakadt csatornafedlap miatt le kellett zárni a 35-ös főutat.

Az esővel az autósok és a gyalogosok is küzdöttek, a Kossuth és a Piac utca találkozásánál például ilyen volt a helyzet egy áztatóbb pillanatban:

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szombat éjfélig tartó figyelmeztető előrejelzése szerint ma és holnap is országszerte alkalmasak lesznek a légköri feltételek további zivatarok kialakulásához, egy adott pont felett akár több alkalommal is előfordulhatnak. A zivatarokhoz tartozó fő kísérőjelenség továbbra is a felhőszakadás lesz mindkét nap.

Rövid idő alatt 25-50, kisebb körzetekben akár 50 mm-t meghaladó mennyiség gyűlhet össze, utóbbira (illetve villámárvízre) ma az Északi-középhegység tágabb környezetében, az Alföld középső, nyugati részén, valamint a Dunántúl északkeleti megyéiben és a Duna mentén a legkedvezőbbek a feltételek.

Szombaton a maihoz képest kevesebb helyen valószínű 50+ mm mennyiség. Átmeneti viharos széllökés, jégeső sem kizárt a zivatarok környezetében, de nem ez lesz a jellemző. Éjszakára csökken a zivatarok száma, de teljesen nem szűnik meg a zivatartevékenység, főleg keleten lehetnek továbbra is aktív zivataros gócok.