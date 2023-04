Újra borús, hideg idővel kezdődik a nap Debrecenben és Hajdú-Biharban egyaránt, napsütésre nem sok esély van. A reggeli, kora délelőtti órákban több helyen számíthatunk hóra, az előrejelzések alapján akár 5 cm is hullhat vármegyénkben. A hőmérséklet 0 és 5 fok között alakul majd, így délután havas eső, eső is eshet, a szél pedig megélénkülhet, így akár hófúvás is kialakulhat.

A Köpönyeg országos előrejelzése szerint eleinte változóan felhős időnk lesz, nyugat felé haladva több napsütéssel. Később északkelet, kelet felől erősen megnövekszik a felhőzet, és északkeleten havazás, havas eső, eső egyaránt kialakulhat. Az északnyugati szél többfelé megerősödik. 2 és 12 fok között alakul a hőmérséklet - ÉK-en lesz a téliesen hideg idő.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik. A helyenként megélénkülő szél miatt az arra érzékenyeknél fejfájás, a mozgásszervi betegségekben szenvedőknél ízületi fájdalom jelentkezhet.