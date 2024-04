Együttműködési megállapodást írt alá szerdán délután a BMW Group Gyár Debrecen és az E.ON Hungária Csoport a BMW-gyár területén lévő Kommunikációs Központ Fórum termében. A hosszú távú szerződés értelmében egy 50 hektárnyi fotovoltaikus napelemparkot telepítenek az üzem területére.

Hans-Peter Kemser köszöntőjében elmondta, a megállapodás, nagy jelentőséggel bír a debreceni BMW-gyár életében. Mint mondta, amikor a rendszer működésbe lép, Magyarországon is és a BMW-csoporton belül is az egyik legnagyobb napelempark lesz.

A BMW Manufacturing Hungary Kft. elnök-vezérigazgatója hozzátette, mintegy 320 ezer négyzetméternyi fotovoltaikus panelt fognak telepíteni talajszintre, valamint 187 ezer négyzetméteren épületek tetejére és egyéb területekre kerülnek az elemek. A méreteket érzékeltetve kifejtette, ez csaknem 70 focipályányi területet jelent összesen 71 ezer napelempanel felhasználásával.

Hans-Peter Kemser, a BMW Manufacturing Hungary Kft. elnök-vezérigazgatója

Forrás: Czinege Melinda

– A rendszer névleges teljesítménye 43 megawatt lesz, és 2025 végén kezd áramot termelni. A napelempark kapacitása 45 gigawattot tesz ki évente, ami nagyságrendileg húszezer háztartás energiaellátására elegendő – tudatta. Megjegyezte, a BMW-gyár életében központi szerepet tölt be a fenntarthatóság, a vállalat társadalmi felelősségvállalása és a mindennapi termelés során egyaránt. Példaként említette, a gyár működésében papír nélküli megoldásokat alkalmaznak, a személyzeti étteremben pedig mellőzni fogják a műanyag használatát, valamint a termelési területeken is zöld falakat fognak létrehozni, emellett a biodiverzitás is központi szerepet játszik a vállalat gondolkodásában.

Hans-Peter Kemser hangsúlyozta, a debreceni gyárban teljes egészében fosszilis erőforrások igénybevétele nélkül zajlik majd a termelés, az elektromos áramot – beleértve a fűtéshez használt energiát – megújuló forrásokból fogják biztosítani.