Az újabb elnyert tender sikere az eddigi eredményes és magasszintű munkavégzésnek, valamint a precíz szervezésnek is köszönhető. Ennek megfelelően a WHB a debreceni akkumulátorgyár építésénél a héten már neki is állt az újabb feladatoknak: a zúzottkő ágyazat készítése nagy erőkkel halad, ami előkészíti az iparipadló telepítését. Remek ütemben zajlik a havi több ezer tonna acél legyártása és beszerelése is, ami különösen a téli időszakban olyan jelentős feladat, amit csak tudatos organizációval lehet elvégezni – írják.