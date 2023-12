Részletes interjút tett közzé a Portfolio kedden délelőtt, melyben a gazdasági portál Jason Chennel, a CATL európai működésért felelős vezetőjével beszélgetett a Debrecenben megépülő akkumulátorgyárról, a vállalat foglalkoztatási és képzési stratégiájáról, valamint a környezetvédelmi törekvéseiről.

Arra a kérdésre, hogy miért Debrecent választották, Jason Chen kifejtette, az európai piac dinamikusan növekszik, a kontinensen jelenlévő legtöbb autógyártó már most is a CATL ügyfele. Ahhoz, hogy közelebbről tudják kiszolgálni ügyfeleiket, fontos, hogy Európában is saját gyártó kapacitással legyenek jelen:

A potenciális gyártási helyszínek mérlegelésénél olyan szempontok játszottak döntő szerepet, mint a munkaerő-piac helyzete, az oktatás színvonala vagy az infrastrukturális adottságok. Ezek Debrecenben mind rendkívül kedvezőek. A döntésünket az is nagyban befolyásolta, hogy Magyarország komoly járműipari tradíciókkal rendelkezik, ami azt jelenti, hogy debreceni üzemünk működését az iparágból érkező, képzett szakemberek tudják majd támogatni

– mondta a vezető. Megjegyezte, emellett Debrecenben számos járműipari vállalat jelen van, a magyar kormány és a debreceni önkormányzat pedig egyaránt jelentős erőfeszítéseket fordít az elektromos közlekedés elterjedésének ösztönzésére.

Megértik, ám alaptalannak tartják a félelmeket

Beszélt a Debrecenben megtartott januári közmeghallgatáson szerzett tapasztalatairól is. Mint mondta, meglepte, hogy az emberek ellenérzéseket táplálnak a beruházással szemben, mivel a németországi gyár esetében nem tapasztaltak a lakosok részéről ellenállást. Úgy véli, a meghallgatás jó alkalom lett volna a párbeszédre a debreceniek, az önkormányzat és a CATL között. Ugyanakkor megjegyezte, érthető, hogy egy ekkora fejlesztés nagyon sok kérdést vet fel, és nagyon különböző reakciókat tud kiváltani az emberekből.

– Szeretném leszögezni, a CATL-nél abban hiszünk, hogy nem elég olyan terméket gyártani, amely zöldebbé teszi a világot, magát a gyártást is fenntarthatóvá kell tennünk. Úgy látom, hogy amikor az emberek Magyarországon meghallják az akkumulátorgyár szót, egy munkaigényes, környezetterhelő vegyiüzem jut az eszükbe a régmúltból származó sztereotípiák alapján – fejtette ki.

Jason Chen hangsúlyozta, a Debrecenben épülő akkumulátorgyár a legmodernebb technológiával lesz felszerelve. Rámutatott, az innovatív vállalat világszerte négy, teljes egészében karbonsemlegesen működő gyárat működtet:

– Az ezekben az üzemekben szerzett szakértelmünket szeretnénk Debrecenben is hasznosítani, hogy egy olyan környezetkímélő módon működő, az emberek számára szerethető munkahelyet kínáló gyárat tudjunk létesíteni, amely hozzájárul a fenntarthatósági fordulat megvalósításához – mondta.

Úgy véli, akik látni fogják, hogyan néz ki és miként működik a valóságban a gyár, pozitív irányba fog változni a véleményük a CATL-ről. Reményét fejezte ki, hogy egyre többen ismerik majd meg a cég Debrecenbe hozott csúcstechnológiáját, és egyre többen ismerik fel a magyarországi befektetés előnyeit is.

Az európai vezető szerint az emberek nem tudják elképzelni, hogy milyen a modern akkumulátorgyártás, milyen a zárt termelési kör, ahogyan azt sem, hogy mit jelent egy fenntarthatóan működő gyárban dolgozni.

– Ha valaki belép majd az üzemünkbe, az ott alkalmazott csúcstechnológiának köszönhetően egy nagyon tiszta, steril környezetben találja magát, hiszen a gyártásunk teljesen zárt rendszerben történik. Nem károsítjuk sem a környezetet, sem az emberek egészségét – hangoztatta.