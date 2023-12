Főként a helyi munkaerőre alapoznak

Szilágyi Balázs, a CATL közügyekért felelős vezetője a cég – mint a térség egyik legnagyobb leendő munkaadója – toborzási stratégiáját mutatta be:

Teljesen világos, hogy Debrecenben és agglomerációjában jelentős a verseny, és viszonylag szűkös a munkaerőpiaci kínálat. Amennyire lehetséges, főként Debrecenben keresünk munkatársakat, azonban látható, hogy a város határait át kell lépnünk

– mutatott rá. A szakember ennek ellenére megnyugtatóan közölte, úgy vélik, egy 60 kilométeres körön belül a leendő munkatársak számára felvállalható az ingázás, amelynek megszervezésében segítséget nyújt a cég.

Úgy véli, Magyarországon belül a mobilitás manapság már kevésbé akadály, és főként a diplomát igénylő állások esetében nem okoz problémát, hogy Debrecenbe költözzenek az ország másik pontjáról.

Elmondta azt is, elsőként informatikai, logisztikai, HR-es szakembereket keresnek, valamint környezet-, egészség-, munka- és tűzvédelmi területek vannak jelenleg a fókuszban. Ezt követően pedig fokozatosan mozdulnak el a termelési feladatokat ellátó kollégák felvételének irányába.

Szilágyi Balázs, a CATL közügyekért felelős vezetője

Forrás: Molnár Péter

A jelenleg diplomásokból álló csapatot jövőre fizikai munkásokkal kívánják kiegészíteni, 2024 első felében egy nagyobb létszám csatlakozhat a munkavállalók közé. Az év végére az ezer főt is elérheti a foglalkoztatottak száma, majd 2025-re kétezren is dolgozhatnak a CATL debreceni gyárában, a teljes munkaerőigény pedig háromezer főt jelent majd.

A munkaerőpiac mellett az oktatás felé is fordul a CATL, a szakképzéstől az egyetemi szintig keresik a partnereket. Főként regionális oktatási intézményekkel vették fel a kapcsolatot, tárgyalnak a Debreceni Egyetemmel, valamint a Debreceni Szakképzési Centrummal hamarosan megszülethet egy együttműködési megállapodás. Mivel főként automatizált lesz a gyár, a termelés során leginkább gépkezelőkre lesz szükség, akik a gyártósorokat felügyelik, karbantartják.

Újságírói kérdésre reagálva Szilágy Balázs elmondta, amennyiben egy évtizeden belül mind a három gyáregység megépül, összesen kilencezer munkaerőt alkalmazhat a cég, azonban ez a technológia és az automatizáció fejlődésének függvényében csökkenhet.

A külföldi munkavállalókkal kapcsolatos aggodalmakra reagálva közölte, valóban fognak érkezni kínai kollégák, azonban csak határozott időre. Őket nem külföldön toborozzák, hanem már most is a cég dolgozói. Főként a termelés kezdetekor fognak nagyobb számban – százas nagyságrendben – érkezni, az lesz a feladatuk, hogy a technológiai tudást átadják a helyi kollégáknak, hiszen a betanításhoz fontos a fizikai jelenlét. Hosszabb távon azonban a CATL abban gondolkodik, hogy a kínai dolgozók száma nem haladja meg a kétszázat, ők főként bizalmi és a központtal való kapcsolattartási feladatokat látnak el, a munkavállalók jelentős részét azonban Debrecenből és a régióból szeretnék biztosítani.

Közösségi és a környezetvédelmi szerepet is vállalnak

– A CATL hosszútávra tervez Debrecennel, a vállalat egy zöldebb jövőért dolgozik. Mindenhol, ahol gyárat létesítünk, a legfontosabb, hogy szerves részévé váljunk a közösségnek. Bizalmi és erős kapcsolatokat szeretnénk kialakítani a lakossággal és az intézményekkel Debrecenben és a környező településeken egyaránt – vázolta fel Sidló Noémi, a CATL Hungary kommunikációs és PR vezetője. Példaként említette a türingiai gyárat, ahol helyi sportcsapatok támogatásával, rendezvények szervezésével járulnak hozzá a közösségi élethez. Mint mondta, ehhez hasonló aktivitást szeretnének Debrecenben is megvalósítani. Elárulta, a jövő évben többek közt gyermekvédelmi intézetet és gyermekklinikákat is fognak támogatni.

Sidló Noémi hangsúlyozta, ugyanennyire fontos a CATL számára a környezetvédelem, mivel éppen ezért dolgozik globálisan is a cég, ezért helyi szinten is részt kívánnak venni a természet megóvásában különböző programok megszervezésével.

Sidló Noémi, a CATL kommunikációs és PR vezetője

Forrás: Molnár Péter

Saját magukkal szemben is szigorú előírást alkalmaznak

Szintén újságírói kérdésre Jason Chen hozzátette, valóban hosszú távra terveznek Debrecenben, éppen ezért szó szerint helyi szereplőként szeretnének felelősséget vállalni. Mint mondta, a beruházás nem egy munkaerőintenzív összeszerelő üzem, melyet egyik napról a másikra máshová telepítenek.

Elmondta azt is, mivel a CATL több országban is jelen van, saját maguk számára is célkitűzés, hogy megfeleljenek a hatósági és jogi előírásoknak. Állítása szerint a cég saját szabályzata meglehetősen szigorú, éppen ez garantálja, hogy valamennyi ország biztonsági feltételei közé könnyedén be tud illeszkedni.