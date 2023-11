Mennyibe kerül a jogosítvány a környező országokban?

– A környező országok mindegyikében jelentős összeget kell fizetni a jogosítványért, és akadnak furcsaságok is bőven. Romániában például meg is lehet „vásárolni” a jogsit, ha a megfelelő összeget a kesztyűtartóba helyezzük. A horvát árak brutálisak, Ukrajnában bár olcsóbb, de körülményesebb a jogsi megszerzése – írta egy korábbi összesítőjében a Világgazdaság. A szakportál összegzéséből egyebek mellett kiderül, Romániában körülbelül 230 ezer forintba kerül, azonban a tanuló kiadása megduplázódhat, ha nem sikerül egy év alatt sikeresen vizsgáznia. Északi szomszédunknál, Szlovákiában meghaladhatja az ezer eurót is, ha pedig valaki gyorsított eljárásban szeretné egy hónap alatt letudni a teljes procedúrát, attól 1200-1400 eurót is bevasalhatnak. Ukrajnában összességében véve a legdrágábban 22 600 hrivnyáért (216 ezer forintért) Mikolajivban lehet jogosítványt szerezni, Kijevben 22 400 hrivnya (214 ezer forint), Dnyiproban 21 540 hrivnya (206 ezer forint) az átlagár. Ungváron valamivel kedvezőbben, 17 900 hrivnyáért (171 ezer forintért) juthatnak vezetői engedélyhez a jelentkezők. A legolcsóbban 12 500 hrivnyáért (120 ezer forintért) Szumiban szerezhető jogosítvány. Az előzőeknél jelentősen drágább Horvátországban megszerezni a vezetői engedélyt, ahol a díjak összege meghaladja a fél millió forintot. Szerbiában lehetőség van akár tizenkéthavi részletfizetésre, a legkedvezőbb ajánlat körülbelül 80 ezer dinár (körülbelül 260 ezer forint).