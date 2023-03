Miért számít vörös posztónak a T betű az utakon? – vetődik fel a kérdés a tanulóvezetőkben. Sajnálatos módon az oktatók igencsak tapasztaltak ezen a téren, ugyanis rengeteg közlekedési szituációban találták már magukat. Többek közt Hajdu Kristóf gépjárművezető-szakoktató is, aki a Haon kérésének eleget tett, így szerda dél körül beülhettünk egy gyakorlati vezetési órára, ahol Veres Zsuzsa tanulóvezető ült a volán mögött.

Jól tudjuk, vezetés közben konfliktusra adhat okot a hirtelen más autó elé történő bevágás, ettől függetlenül minden egyes nap találkozok hasonló manőverekkel

– fogalmazott Hajdu Kristóf néhány perccel azután, hogy beültünk az autó hátsó ülésére.

Közel másfél órán át élvezhettük a „sétakocsikázást” – gondoltuk, a mellettünk elsuhanó gépjárművek miatt –, pedig egyáltalán nem haladtunk feltűnően lassú tempóban, egyszerűen a megengedett sebességgel szeltük Debrecen utcáit. Mindeközben az oktató azt ecsetelte, az autósok akkor is előznek, ha a tanuló tartja a sebességet.

Kimerem jelenteni, benne van az átlagemberben, ha T betűs autót lát maga előtt, akkor az biztosan lassan megy, tehát szinte mindent megtesznek annak érdekében, hogy elrepesszenek mellette, ezért gyakran előznek – hangsúlyozta.

Majd megkérte a tanulóját, hogy a legközelebbi lehetőségnél parkoljon le. Itt megjegyezte, gyakran megesik, hogy az autósok türelmetlenek, akkor is előznek, ha egyáltalán nem indokolt. Inkább szabálytalanságba üldözik magukat, szándékosan a szembe forgalomba hajtanak, de nem várják meg azt a 30-40 másodpercet (ami egyébként teljesen jó időnek számít egy parkolásnál). Tehát nem túlzás kijelenteni: az autósok többsége szkeptikus a tanulóvezetőkkel szemben.

Hajdu Kristóf és Veres Zsuzsa

Forrás: Czinege Melinda

Megmosolyogtató szituációkról is kaptunk tájékoztatást: a Rakovszky utcáról, ahogy megyünk a Nyíl utcára, a később megszűnő külső sávba rendszerint nem áll be a T betűs autó után senki, inkább a belső sávban tömörülnek, gondolván, biztosan gyorsabban haladnak tíz autó mögött, mint egy tanulóvezető „árnyékában” – osztotta meg Kristóf, aki megállás nélkül avatott be minket mindenféle szaftos sztoriba, miközben mi hátul csak kapkodtuk a fejünket: egy fejét csóváló kerékpáros eltekert előttünk, amikor szabályosan közlekedett a tanulóvezető, csak éppen őt hátráltatta a szabálytalanságban, a következő percben egy terepjáró idegesen rálépett a gázra.

Mire az oktató humorosan rávágta: jaj, ez semmiség, ezeket már észre sem vesszük!

Majd megosztott velünk egy konkrét esetet, amikor az egyik tanítványával a Derék utcán szeretett volna parkolni a szervizúton, amikor mögéjük állt egy fehér autó: éktelenül elkezdett kiabálni, dudálni – részletezte. Hozzátette, a hölgy oda akart parkolni, ahova ők éppen, és arra hivatkozott, ő bizony évek óta oda rakja le a kocsiját, mert az az ő helye, és ezt most sem szeretné máshogyan csinálni. – Az eset pikantériája az, hogy természetesen a rendszáma nem volt kihelyezve – utalva arra, az bizony az parkolóhelye –, mindemellett volt még elég sok hely, ahol megállhatott volna, de neki az kellett – tette hozzá.

Tudtuk, hamarosan lejár az óra, gondoltuk, egy 30-as övezetben nem fog történni délután 13 órakor semmi papírra vetni való – ez nem így történt. A Kardos Albert utcára tévedtünk, a megengedett 30-as sebességgel haladtunk, amikor egy mérges sofőr egyre csak „tolt” minket, majd olyan hevesen elhaladt mellettünk, hogy csak pilláztunk, de úgy gondoltuk: biztosan még nem ebédelt, és nagyon éhes!

Sokszor bicskanyitogató a sofőrök viselkedése, de vannak helyzetek, amiken jómagam is meglepődök. Vannak türelmes és előzékeny emberek, akik tudják, lehet, az előttük haladó tanulóvezető még először ül volán mögött, és valljuk be, mindannyian itt kezdtünk!

– fogalmazott a szakember.

Végezetül kiemelnénk, Veres Zsuzsa az elején nem igazán örült a jelenlétünknek, de olyan jól sikerült neki a szerdai vezetési óra, hogy arra kérte a Haon munkatársait, máskor is pattanjunk be mellé – ezt a felkérést pedig mi bizonyára nem fogjuk kihagyni!

NE