Az egyik legismertebb terület az LFP-alapú (lítium-vasfoszfát) akkumulátorok optimalizálása. A Debrecenben megépülő CATL által is alkalmazott technológiával kapcsolatban a kínai gyártó augusztusban jelentette be, hogy a német és a hazai üzemében is gyártani fogja a legújabb fejlesztésű, LFP-alapú Shenxing akkumulátorait. Az ultragyors tárolók különlegessége, hogy az ezekkel felszerelt elektromos járművek tízpercnyi töltéssel akár 400 kilométert is képesek megtenni.