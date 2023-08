Egy ilyen nagyszabású kiállításnak több funkciója, illetve célja van. Az első ezek közül a négynapos árubemutató, melynek során az agrárium beszállítói mutatják be az aktuális trendeket, technológiai újdonságokat. Úgy gondolom ezt a részét sikeresen teljesítettük, ugyanis a kiállított eszközök, az ezekre épülő eljárási rendszerek mind a világszínvonalat és a jövőt képviselték

– mondta Vaszkó László, a Farmer Expó alapítója, szervezője. A kínálat minősége nem okozott csalódást, ahogy a keresletre sem lehetett panasz. Míg az elmúlt év negatív hangulatú volt a történelmi aszály, az alacsony árbevételek miatt – s sokan e bizonytalan helyzet okán visszafogták beruházási hajlandóságukat akkor –, addig idén újra komolyabb üzleti aktivitást tapasztaltak a szervezők.

Vaszkó László

Forrás: Napló-archív

Van, amit nem helyettesíthető

– Fontos a kiállítók számára a partnerségi kapcsolatok kialakítása, ápolása is. Korunkban szinte minden – így a személyes kapcsolattartás is – helyettesíthető a modern technológiával.

Azonban a kézfogást, az egymás szemébe nézést, közvetlen beszélgetést nem lehet semmilyen eszközzel kiváltani. Ebben az évben pedig különösen értékessé váltak a személyes kapcsolatok

– fogalmazott Vaszkó László. Mint kifejtette, a koronavírus-járvány, az orosz-ukrán háború, az ukrán gabona és az aszály miatt egy elbizonytalanodott világ alakult ki az agráriumon belül is. Éppen ezért igyekezett minden gazdálkodó minél több információhoz jutni, s ebből adódóan tartalmas, izgalmas beszélgetések alakultak kisebb-nagyobb csoportokban, a standok előtt, az előadások alkalmával vagy épp a büféknél. – Erre utaltam a nyitóbeszédemben is. Az agráriumnak a beszélgetésre van szüksége, hogy egymást erősítsük abban, hogy van jövőnk, de ezért együtt, közösen kell tennünk – mutatott rá.

Mindig az aktuális kihívások adják a főbb témákat

A második Farmer Expó is már azt a célt tűzte ki (s tartja azóta is), hogy a kiállítás mellett új ismerettel szolgáljon az agrárium szereplői számára, reagáljon az aktuális év kihívásaira, újdonságaira, kérdéseire. – Amikor elkészítettük a 30 éves jubileum filmünket, akkor döbbentünk rá, hogy mennyit változott a világ. Az Uniós csatlakozás évében például az volt a fő téma. Most, amikor a jövőképet építjük, olyan fórumokat szerveztünk, amelyek a mai kihívásokra adhatnak választ.

Az egyik előadáson egy nagyszerű tudósokból összeállt csapat beszélgetett, gondolkodott hangosan azon, hogyan lehetne másként, akár növényvédő szerek vagy műtrágya nélkül, különböző biológiai támogatással hatékony növénytermesztést folytatni úgy, hogy közben a talajt visszaépítjük

– emelte ki a szervező. Egy másik fórum témája az állattenyésztés során keletkező különböző anyagok, termékek felhasználását vette górcső alá. Itt már gyakorlati példák hangzottak el, melyek hasznos információkkal látták el a tenyésztőket, akik ezek által még jövedelmezőbbé tehetik tevékenységüket.