Jelentős érdeklődés mellett zajlott a Török-Magyar Üzleti Fórum a napokban a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székházában. Skultéti Éva, a megyei kamara főtitkára köszöntőjében elmondta, 25 cég képviselője érkezett Debrecenbe, akik komoly üzleti együttműködésben gondolkodnak.

Néhány jellemző adatot sorolt az idén száz éves török köztársaság gazdaságpolitikai céljairól: aszerint a világ 10 legnagyobb gazdasága közé szeretne kerülni, 2023-ban 265 milliárd, 2024-ben pedig 285 milliárd dollár exporttal, és 10 százalék alatti munkanélküliséggel.

A főtitkár beszélt arról, hogy a hazai és a török cégek közti jó együttműködések további erősítése a mai fórum szervezőinek célja, ehhez számos területen vannak lehetőségek, többek közt a gépgyártásban, mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban. Megjegyezte, az építőiparban már most is komoly együttműködések vannak, és sokat tanulhatunk Törökországtól pontosságban, precizitásban ahhoz, hogy a hazai cégeink is beszállítóvá válhassanak olyan nagy beruházásokon, ahol ma még Magyarországon török cégek dolgoznak. Kiemelte, milyen népszerű Törökország a magyar turisták körében, reményét fejezve ki, hogy ennek lesz viszonzása.

Papp László polgármester a fórumon

Forrás: Kiss Annamarie

Jelentős építőipari kapacitások

Hiánypótló eseménynek nevezte a találkozót Papp László, Debrecen polgármestere, hozzátéve, hogy a vállalkozások közti kapcsolatok erősítésének jó alapjai vannak, a két ország közt barátság és szövetség működik. Debrecen tekintetében pedig már elkezdtek kialakulni a török-magyar kapcsolatok az üzleti életben, és ezeket a jövőben szorosabbra lehet fűzni.

A cívisvárosról elmondta, Magyarország és Közép-Európa egyik legdinamikusabban fejlődő városa, Európa feltörekvő üzleti, gazdasági központja, mely komoly lehetőséget biztosít minden vállalkozásnak, köztük a török cégeknek is. A polgármester beszélt a 2015-ben indított gazdaságfejlesztési folyamatról, melynek eredményeként 8 év alatt 12 milliárd eurónyi működő tőke érkezett ide, hangsúlyozva, Debrecen gazdasága korábban is sok lábon állt, és a diverzifikáció megtartása továbbra is fontos.

– Nagymértékű építőipari kapacitások jöttek létre és az autóiparban jelentős pozíciókat tudtunk elérni. A város iparterülete megtízszereződött – mutatott rá Papp László.

Az építőipar terén komoly lehetőségek nyílnak Debrecenben is, meggyőződésem, hogy a Magyarországon zajló építőipari folyamatok súlypontja a következő években itt lesz. Ennek egyik oka, hogy az említett 12 milliárd eurónyi működő tőkének a fel- és beépítése a debreceni gazdaságba jelenleg is és főként a következő években zajlik majd

– magyarázta. – Azt mondják, egy munkahely az autóiparban további 4-5 munkahelyet generál más szektorokban; ezt érzékeljük Debrecenben, és nyilvánvalóan nagyon jelentős lakóingatlan-fejlesztési beruházások is el kell induljanak a következő években, ami újabb közlekedésfejlesztési beruházásokat indukál majd. Mindez számos üzleti lehetőséget jelenthet az itt lévők számára is – hangsúlyozta.

Megköszönte a segítséget

Őexc. Gülşen Karanis Ekşioğlu, a Török Köztársaság budapesti nagykövete elmondta, az üzleti fórumot februárban tervezték megtartani, de a Törökországban bekövetkezett súlyos földrengés miatt elhalasztották, egyúttal köszönetét fejezte ki mindazért a segítségért, amit a nehéz helyzetben a magyarok nyújtottak hazájának.

Megosztotta, tapasztalatai szerint komoly igény van a török cégek részéről arra, hogy friss információkat kapjanak a magyar gazdasági környezetről, illetve segítséget az üzleti kapcsolatok kialakításához, elmélyítéséhez, a jelen fórum is ezt a cél segíti.

A török-magyar kapcsolatok ma minden területre kiterjednek, és az utóbbi időben nagy lendületet vettek. A közös stratégiai partnerséget számos közös befektetés is támogatja. A két ország közti kereskedelem volumene elérte a 3,5 milliárd dollárt, és célul tűztük ki, hogy 6 milliárdra emelkedjen

– tette hozzá. Fontosnak nevezte a megfelelő jogi kereteket, amik a munka világában előnyöket biztosítanak a befektetőknek, így például arra emlékeztetett, hogy nemrég életbe lépett egy társadalombiztosítási egyezmény, mely mindkét országnak hasznos. Végül elmondta, Magyarországon egyre több török cég van jelen, számuk most közel 500, a legtöbben az autó- és az építőiparban dolgoznak, illetve egyre több turista érkezik Törökországból.

Pécskay Zoltán, az EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ ügyvezetője

Forrás: Kiss Annamarie

Bár a helyi vállalkozások támogatásában is segít, az EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ legfontosabb feladata a befektetésösztönzés, a minél több beruházás ideérkezésének előmozdítása – tudatta Pécskay Zoltán, a szervezet ügyvezetője. Beszélt arról, milyen célok és stratégiák mentén igyekszik ezt megvalósítani a 2015-ben alapított EDC, hozzátéve, hogy az első jelentős eredmények a vártánál sokkal hamarabb jöttek. Megjegyezte, a Financial Times magazinjának legjobb befektetésösztönzési stratégiával rendelkező városlistáján Debrecen a top tízben szerepel, vagyis nem csak magáról állítja a cívisváros, hogy vonzó üzleti célpont, ezt a nemzetközi szaksajtó igazolja.

Debrecenben érdemes beruházni

Pécskay Zoltán részletesen indokolta, miért is érdemes Debrecenben beruházni. Többek közt arról beszélt, bár nem tűnhet soknak a 200 ezer lakos, az agglomerációval együtt már 450 ezer, az egy órás közlekedési távolságra lévő területekkel pedig 1 millió ember él Debrecen környezetében; vagyis ennyiből mozgósítható munkaerő, és sokan már ma e területről dolgoznak a városban.

A kiváló megközelíthetőségről szólva elmondta, nemzetközi gyorsforgalmi úthálózaton, vasúti fővonalon is jól megközelíthető Debrecen, továbbá nemzetközi repülőtere – a mai évi 600 ezres utasforgalma mellett – jelentős fejlesztés előtt áll. Közúton pedig a nyugat-keleti irányú megközelíthetőség mellett észak-déli összeköttetést biztosít számára a Via Carpatia közlekedési folyosó, mely itt halad majd át; vagyis, ahogyan a történelem folyamán már többször, most is csomóponti szerepet tölt be.

A gazdasági környezeti adottságok közt négy iparágat emelt ki, mint a város jövőbeni fő iparágait; az elektromobilitást (autó, akkuipar), az elektronikai és IT-szektort, a szolgáltató szektort, mely már ma 5 ezer főt foglalkoztat, valamint az egészség- és gyógyszeripart.

Elmondta, a három fő ipari park nem csak hatalmas, összesen 1400 hektár területet foglal el, hanem kellő közműkapacitással is rendelkezik, a kisebbekkel együtt pedig 1800 hektárnyi iparterületet tudhat magáénak a város, amivel európai viszonylatban az első harmincban van. – Ezen ipari parkok megtöltése most zajlik, már kevés a szabad terület, nagy részüket értékesítettük a befektetőknek – tette hozzá. Kiemelte: az elmúlt években ideérkező cégek 16 ezer új munkahelyet teremtenek, és ez a gazdaság méretét is megnöveli; a város bevételei 2030-ra a 2020-ashoz képest meghatszorozódnak majd.

Végezetül a török-magyar kapcsolatokról elmondta: jelenleg mintegy 100 török hallgató tanul a Debreceni Egyetemen, komoly potenciál van a légi összeköttetésben, és több török cég működik Debrecenben, a legnagyobb a Sinergy és a Yapi Merkezi.

SzT