Debrecen közelségének is köszönhetően Hajdúdorog munkanélküliségi rátája negatív csúcsokat döntöget, ám ennek ellenére a városvezetés folyamatosan dolgozik azon, hogy új munkahelyek lehetőségeit teremtse meg. Erre a hajdúdorogiak helyben történő foglalkoztatása, továbbá a cégek által befizetett helyi adó költségvetésbe történő befizetése miatt van szükség - írja a Cívishír.

– Városvezetőként azt tapasztalom, ha bármelyik intézményünk álláspályázatot ad fel, nem tolonganak a jelentkezők, tehát munkát találnak az emberek a mai világban. Debrecen dinamikus fejlődését mi is érezzük, és ennek azért jelentős elszívó hatása van és lesz a jövőben is – kezdte Horváth Zoltán, Hajdúdorog polgármestere a Cívishírnek, majd azzal folytatta, hogy törekszenek a helyi munkahelyek számának növelésére is. Most például a településrendezési terv aktualizálásával igyekeznek a város közigazgatási határán belül minél több ipari területet létesíteni annak érdekében, hogy a munkahelyteremtésbe be tudják tölteni azt a szerepet, amit egy városvezetéstől elvár a lakosság. – Szeretnénk, hogy a munkahelyük is a városunkhoz kösse a hajdúdorogiakat. Továbbá, hogyha nő a vállalkozások száma, az a saját bevételeink emelkedéséhez is vezet, amit természetesen a lakosok javára fordítunk.

A helyi munkaerőpiacot tekintve azonban látszik, hogy van egy-két nagyobb foglalkoztató, akik időről időre hirdetnek munkalehetőségeket, tehát lehet helyben munkát találni. Elsősorban mezőgazdasági vállalkozásokhoz tudnak elmenni az emberek, de vannak ipari tevékenységet folytató vállalkozások is, például a fémiparban, élelmiszeriparban. Ők félszáz embert alkalmaznak, ami helyi viszonylatban jelentős szám.

CH