Október, november környékén találhat új tulajdonosra a Sárrétudvari mellett 2019 novemberében még Nagy István agrárminiszter közreműködésével átadott, nagy összegű európai uniós támogatás igénybevételével létesült, majd tavaly nyáron csődbe ment húsüzem. Érdeklődők vannak, köztük olyan is, aki a sertés mellett például juhot is feldolgozna ott – válaszolta a Cívishír kérdésére Bodó Sándor országgyűlési képviselő, akit arról kérdeztünk, hogy mi lesz az üzem sorsa.

Az élelmiszeripari, a piacon és a fogyasztók körében is jó nevű családi vállalkozás jelentős támogatás felvételével létrehozta a térség legmodernebb húsüzemét, majd két és fél év után a társaság három egysége csődöt jelentett, és ezzel megszűnt a termelés az új üzemben. Ez a tény információk hiányában természetesen találgatásokra adott okot; voltak, akik az egészet egy kamuberuházásnak mondták, mások kétségbe vonták a sertések feldolgozását, mivel nem látták, nem hallották a beszállítók járműveit. És persze az is beszédtémát adott, hogy Sárrétudvariból nem sokan dolgoztak a gyárban. Igaz, ez nem jelentette azt, hogy más településekről ne érkeztek volna oda munkások. Mindezzel kapcsolatban még tavaly nyáron telefonon, elektronikus levélben kerestük a hűsüzemet működtető társaságot, és az agrártárcát is, de választ egyik helyről sem kaptunk. Több hónap elteltével a térség országgyűlési képviselőjét, a Sárrétudvariban lakó Bodó Sándort kérdeztük.

Itt is betett a koronavírus

– Ez egy működőképes vállalkozásnak indult, természetesen nem könnyű piaci körülmények között – jelentette ki a politikus. – A cég egy nagyon nagy összegű európai uniós pályázat nyertese volt, ugyanakkor a minőségi termékeknek az előállítása nagy kihívás elé állította őket. Természetesen volt sertésbeszállítás, mégpedig szinte kizárólagosan a saját telepeikről. Ezt olyan időben oldották meg, amikor a lakosságot nem zavarta.

Az, hogy az üzem működött, ezt magam is hallottam, hiszen hallótávolságon belül lakom, és azt tudom mondani, hogy tényleg mindent elkövettek, hogy a lakosságot ne zavarják. Ami a helyi munkavállalókat illeti, valóban voltak távolabbról érkező szakemberek is, de ennek az a magyarázata, hogy sajnos helyben már nem volt meg az a felkészült szakembergárda, akik valamikor ennek a vágóhídnak az elődjét működtették. Tehát érkeztek dolgozók Püspökladányból, Kabáról, Nádudvarról, de voltak helybeliek is, és ők tartottak ki leginkább a végsőkig

– sorolta. A politikus úgy látja, a gondot egyrészt a koronavírus-járvány, másrészt az elszabadult energiaár okozta, majd hozzáfűzte, hogy anélkül, hogy illetékes lenne a cég ügyéről nyilatkozni, talán nagy önrészt vállaltak, aminek a finanszírozása, a visszatérítése gondokat okozott.

Ezek következtében keletkeztek a piaci nehézségeik. Fizetéselmaradások voltak a szállítók, a dolgozók felé, ezeket a cég megpróbálja folyamatosan rendezni. Nem sikerült, tavaly nyáron csődöt jelentettek. Bodó Sándor információi szerint az eljárás során elsőként a munkabéreket fogja kifizetni. Majd ezt követően eljön a jogászok ideje, amikor az eljárás végén, valamikor október, november környékén – reményei szerint – az üzem újra piaci alapra kerülhet.

Vannak is érdeklődők, ez nem titok. Kettővel magam is tárgyaltam. Mind a kettő térségből való, mind a kettő húsipari ágazattal foglalkozik. De most meg kell várnunk az októbert, a novembert, hogy megtudjuk, az új tulajdonos mennyiért vásárolhatja meg az egyébként jó állapotban lévő üzemet.

Helyből lakossági alapanyagbeszállítók azonban biztosan nem lesznek. Egyrészt kevés a háztáji sertéstartás, másrészt a minőségi követelményeknek már nem felelnek meg az otthon nevelt sertések. Nagy valószínűséggel a jövőben üzemi beszállítókra számít a gyár. Egyébként más állatfajta esetében is van érdeklődés, tehát akár egy juhvágóhíd is szóba jöhet. De mindez még csupán tervezési szakaszban van – tudatta.

