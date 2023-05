A város önkormányzatának közmunkaprogramjai továbbra is értéket termelnek: a virág- és zöldségtermesztés mellett az állattartás is helyet kap. Mostanra szabadföldön vörös-, lila- és fokhagyma, borsó és retek terem, a fóliasátorban növekednek a saláták mellett a paprika- és paradicsom-palánták is. A megtermett portéka az önkormányzati intézmények konyhájának szolgál alapanyagul. Az állattartás is dübörög, a 300 tyúk friss tojással látja el ugyanezen közkonyhákat.

Mostanra virágba borult Nádudvar

Forrás: Nádudvar Város Önkormányzata

A Tisza utcai fóliasátrakban idén is sok, szám szerint 36 ezer virág nevelkedik. Napimádó, portula, begónia, vinka és salvya (díszzsálya) alkotja a szortimentet. Ezek a virágok május 8-tól, hétfőtől a lakosság számára is elérhetőek, részletekről érdeklődni a helyszínen lehet.

