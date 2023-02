A koronavírus-járványt követően az orosz-ukrán konfliktusból kibontakozó háború közvetlen és közvetett hatásai miatt az egész kontinens elmondhatja magáról, hogy a korábbiaknál is nehezebb évet tudhat maga mögött. Rekordmagas infláció, áremelkedések és energiaválság tarkította körülmények között kellett a város gyarapításán dolgoznia Hajdúdorog vezetőinek is. Az elmúlt év kihívásairól, tapasztalatairól és az idei feladatokról kérdeztük Horváth Zoltán polgármestert.

– Ha megnézzük az elmúlt három esztendőt, látható, hogy sokkal kedvezőtlenebb a mostani környezet, mint volt 2010-2020 között. A válságon viszont nem vagyunk még túl azzal, hogy átléptünk 2023-ba, de továbbra is azt vallom, hogy mindig a legtöbbet és legjobbat kell kihozni az adott helyzetből – fogalmazott. Nem kis feladatot rótt az önkormányzatra az energiaválság kezelése és az energiabeszerzés. Olyan döntéseket kellett meghoznia a képviselő-testületnek, amelyek korábban abszurdnak tűnhettek, de most ezek bizonyultak a legészszerűbbeknek. Az irreális mértékben emelkedő gáz- és villamosenergia-árak miatt több épületet be kellett zárniuk úgy, hogy azzal szolgáltatásaik minősége és elérhetősége ne csorbuljon. – Van egy többszáz éves városházánk, amiből most ki kellett költöznünk; az egyik, önerőből felújított óvodai telephelyünket nem tudtuk megnyitni a gyerekeknek. A mozi és a művelődési ház ideiglenesen a Helytörténeti Gyűjtemény épületébe költözött át – sorolta.

A tavaly év elején átadott, energetikailag korszerű Helytörténeti Gyűjtemény épületébe költözött átmenetileg a mozi és a művelődési ház

A városvezető rámutatott: az ilyen helyzetekre nem lehet tökéletesen felkészülni, de igyekeznek mindig a legokszerűbb döntéseket meghozni. Mint fogalmazott, ilyenkor mutatkozik meg igazán, hogy mennyire fontos a fenntarthatóság kérdése, hiszen intézményeiket és a polgármesteri hivatalt egy-egy, korábban energetikailag korszerűsített épületekbe át tudták költöztetni.

Utak újulnak meg, modernizálódik a piac

A háborús és gazdasági folyamatok az idei évre is rengeteg bizonytalanságot generálnak, melyeket a költségvetésük tervezésekor kezelniük kell. A fejlesztések kapcsán azonban sikerekről számolt be Horváth Zoltán. A tavalyi év elején adták át az energetikailag korszerűsített Helytörténeti Gyűjtemény épületét, mely hazai forrásból állandó tárlatot kapott, és elindult az intézmény tartalommal való feltöltése. A Népi Építészeti Program 10 millió forintos támogatásából felújították a tájházat. Saját költségvetésből az óvoda egyik telephelyén cserélték a nyílászárókat és a padlóburkolatot, felújították a tálalókonyhát és a vizesblokkokat, valamint újrafestették és mázolták a falakat. A strandfürdőben pedig egy új hidegvizes kutat létesítettek.

– 2022-re több mint 1 milliárd forint fejlesztési forrás állt rendelkezésünkre, majd az év közben további 1 milliárd forint pályázati forrást nyertünk. Ez egy fontos és jelentős eredmény, hiszen a Magyar Kormány és az Európai Unió közötti feszültség fennállása miatt a hazánknak járó forrásokat továbbra is visszatartják. Ennek ellenére nekünk mégis több mint 2 milliárd forintról van támogatói döntésünk. Ez köszönhető a kormányzat intézkedéseinek, valamint az aktív kapcsolatunknak az országgyűlési képviselőnkkel és a vármegyével – fogalmazott a polgármester.

Várhatóan ebben az évben kivitelezésbe fordulhat át egy 200 millió forintos csapadékvíz-elvezető program; 500 millióból szociális bérlakások épülnek, több belterületi utat újítanak fel, vagy látnak el szilárd burkolattal. 100 millió forintból elindul a piaccsarnok modernizációja, valamint hazai forrásból egy szabadidőparkot alakítanak ki a strandfürdő előtti zöldterületen.

Tervezés alatt van 300 millió forint támogatásból dűlőút-stabilizáció, 118 millió forintért a piactér modernizációjának második üteme, valamint 250 millió forint értékben belterületi utak felújítása. – A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz konstrukcióban 400 millió forintot nyertünk a városközpont rehabilitációjára. Ennek része lesz egyebek mellett közparkok felújítása, vízelvezető rendszerek rekonstrukciója, parkolók kialakítása. Konkrétumokkal még nem tudok szolgálni, a tervezés jelenleg is tart – összegezte Horváth Zoltán.

