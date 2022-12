A már elkezdett kivitelezési munkák közül kiemelkednek az M35-ös autópályához kapcsolódók. Az M3-M35 autópálya kereszteződésében fejlesztik a görbeházi csomópontot, azaz már tart a Nyíregyháza-Debrecen és a Debrecen-Nyíregyháza irányú forgalom csomóponti összekötő ágainak kivitelezése – derült ki a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) beszámolójából. Ebben elkészül egy 101,5 méter hosszúságú híd, 1 060 méter új útszakaszt építenek és a kivitelezés része egy üzemi forduló is. A vállalkozási szerződés 2021. december 30-án hatályba lépett, majd a munkaterületet 2022. január 31-én adták át a kivitelezőnek. A műszaki készültség jelenleg 45 százalékos, az átadás 2023 decemberében várható.

Az északnyugati gazdasági övezet kialakításával összefüggésben több, az M35-ös autópályát érintő beruházás folyik.

Átépítik a sztráda és a 354-es főút csomópontját, mégpedig a már meglévő trombita alakúról lóhere formájúvá. A csomóponthoz jelenleg kapcsolódó direkt ág átépítése és új direkt ágak kiépítése része a beruházásnak annak érdekében, hogy az ipari park minden irányból megközelíthető legyen. A műszaki átadás-átvételt 2022. március 18-án lezárták, a végleges forgalomba helyezésről szóló határozatot a hatóság 2022. május 23-án kiadta.

Új csomópont épül Józsánál, az autópályán.

Elkészül egy 2x2 sávos le- és felhajtó ág, a közvilágítás, két többsávos körforgalmú csomópont, valamint egy kétnyílású, 50,6 méter hosszúságú, 993 négyzetméter felületű 2x2 sávos kialakítású műtárgy. A műszaki átadás-átvételi eljárás 2022. június 20-án lezárult; 2022. augusztus 15-én az ideiglenes forgalomba helyezési engedélyt kiadták.

Ugyancsak elkezdődött a 33-as főút 2x2 sávosítása az ipari terület és az autópálya között 2 209 méter hosszan. A 108-as vasút felett egy 2x2 sávos közúti hidat és egy 1 sávos közvetlen ágat építenek, továbbá csomóponti ágak, új jelzőlámpás csomópontok, párhuzamos gyalog- és kerékpárutak, valamint mezőgazdasági földutak létesítése is szerepel a tervben. A 33-as főúttal párhuzamosan kerékpárutat kell építeni Debrecen-Kismacs településtől az ipari park bekötő útjáig.

A vállalkozási szerződés 2022. január 31-én hatályba lépett. A munkálatok 35 százalékát végezték el október végéig. A befejezés határideje 2022 utolsó negyedéve.

A 33-as főút 2x2 sávosra bővítése folytatódik az ipari területen túl is, mégpedig a 3316-os összekötő útig 2011 méter hosszúságban. Ott új körforgalmi csomópontot alakítanak ki, az útkorrekció pedig kiterjed a mellékútra is. A vállalkozási szerződést 2022. június 2-án kötötték meg, viszont forrás hiányában még nem lépett hatályba. Amint meglesz a pénz, elkezdődhet az építkezés.

Debrecen egyik legzsúfoltabb útja a Sámsoni út, ami a 471-es főút része. Ez a város határán kívül már 2x2 sávos, tehát a főúton Debrecenbe közlekedők joggal érezhetik reggelente, hogy villámgyorsan beérnek a forgalmi dugóba. A 471-es korszerűsítésében, bővítésében azonban benne van a várostáblán belüli szakasz is. Ez kezdődött el nemrég a Mátyás király utca és a Simon István utca közötti részen. A meglévő 2x1 sávos szakaszt 2x2 forgalmi sávosra fejlesztik, de a projekt része az Acsádi út 1060 méter hosszan történő felújítása is. Jelzőlámpás forgalomirányítást vezetnek be a Budai Nagy Antal, valamint a Kard utca csatlakozásánál, és az Acsádi út jelenlegi csomópontját is átépítik. A Kapitány és a Simon István utca közötti szakaszon további öt csomópont segíti majd a közlekedést. A főúttal párhuzamosan kétirányú szervizutat is megépítenek a Kapitány utcától a Lovas utcáig és a Kőrösi Csoma Sándor utcától a Nyírbátor utcáig.

Szilárd burkolatot építenek a Cserei, a Kard és a Tizedes utcán, emellett több utca burkolatát és felújítják. A kivitelezési szerződés 2022. január 10-én lépett hatályba és várhatóan 2024 szeptemberére fejeződik be a projekt.

A 48-as főút Vámospércsi úti kapacitásbővítő fejlesztésének első üteme is napirenden van. A Faraktár utca-Budai Nagy Antal utca-Vámospércsi út-Hétvezér utcák csomópontjában minden irányból külön jobbra kanyarodó sávot alakítanak ki, a főút és a Szenci-Molnár Albert utca csomópontban pedig jelzőlámpás forgalomszabályozást vezetnek be. A kiviteli terveket 2022. november 3-án szállították le. A közműkiváltásokra vonatkozó kiviteli tervek engedélyeinek megszerzése határideje 2023. március 3.

Tervek főútra, elkerülőre, autóútra

A már megkezdett beruházások mellett több előkészítés alatt van a megyénkben, többségükben Debrecen agglomerációjához kapcsolódóan. A 354-es főút és a Vezér utca közötti új, 2x1 sávos, mintegy 1,5 kilométer hosszú útszakasz előkészítésében meg kell tervezni egy különszintű csomópontot. A projekt részeként a csomóponti kialakításhoz kapcsolódóan a 35-ös főút-354-es főút keresztezésénél a jelenlegi jelzőlámpás csomópontok átépítésének engedélyezését kell előkészíteni, továbbá be kell szerezni a híd és az útépítési engedélyeket. A tervezési szerződés 2020. március 19-én lépett hatályba. 2021. augusztus 9-én a tervező a végleges kiviteli terveket átadta a NIF-nek. A 35-ös és a 354-es főút keresztezésénél hídépítési engedélyt 2022. július 21-én kiadta az illetékes hatóság, az útépítési engedélyt várhatóan 2022 decemberében adják ki.

Ugyancsak készül az M3-as autópálya új csomóponti kapcsolatának engedélyezési és kiviteli terve Görbeháza és Hajdúnánás jobb elérhetősége, a MotoGP-pálya megközelítése érdekében.

Be kell szerezni az összes szükséges engedélyt, továbbá rendelkezésre kell állnia a kisajátítási terveknek. Az M3-as autópályán új csomópontokat kell létesíteni a 33121-es számú bekötőút keresztezésénél, Hajdúnánás térségében az M3-as autópálya 191. kilométerszelvényében; a két új csomópont között meg kell építeni a Görbeházát elkerülő szakaszt, a 3508-as összekötő út fejlesztését is végre kell hajtani, továbbá biztosítani kell a versenypálya elérését a Rétaljai pihenőhely fejlesztésével. Budapest irányából pedig alternatív útvonal lehetőségét kell biztosítani. A tanulmánytervet 2022. október 20-án hagyta jóvá a NIF. Az elkészült engedélyezési és kiviteli terveket várhatóan 2023. első negyedévében szállítják le.

Előkészítés alatt van a 4-es főút Debrecen és Nyíregyháza közötti szakaszának négysávosítása is 30,5 kilométer hosszan. A nyomvonalra tanulmányterv, környezeti hatástanulmány készítése és környezetvédelmi engedély megszerzése szükséges. A tervezési szerződést 2022. március 11-én aláírták, a szükséges egyeztetések megtörténtek az önkormányzatokkal, hatóságokkal és a Magyar Közúttal. A bírálati döntéselőkészítő dokumentációt 2022. szeptember 13-án leszállították, a hatféle nyomvonaltervet tartalmazó dokumentáció véleményezése elkezdődött.

Az M4 gyorsforgalmi út autópályává fejleszthető Püspökladány – Berettyóújfalu közötti 30 kilométeres szakaszának előkészítése is megkezdődött.

Az autóút 20 méter koronaszélességű, a sávok 3,5 méter szélesek lesznek. A pályaszakaszon szükség szerinti ellenőrzési pontokat, közműveket, két különszintű csomópontot, két pár egyszerű pihenőhelyet, 19 hidat és egyéb műtárgyat is megterveznek. A végleges kiviteli terveket 2021. november 15-én szállították le.

Berettyóújfaluhoz kapcsolódik a város új elkerülőútjának előkészítése. Az M4-M35 autópályák részben megépített csomópontja és a 47-es főút között, a főutat a várostól délre elérő mintegy 13,2 kilométer hosszúságú, 2x1 forgalmisávú út Berettyóújfalutól nyugati irányban vezet majd. A tervezésben szerepel a 47-es főút Berettyóújfalu és Furta közötti szakaszának burkolatmegerősítése is. A tervezési szerződés 2022. január 14-én lépett hatályba. Az engedélyezési terv elkészítéséhez szükséges egyeztetések a kezelőkkel, hatóságokkal és az önkormányzattal megtörténtek, és ezek alapján a tervező 2022. október 14-i határidőre leszállította az engedélyezési tervdokumentációt, és megindította az engedélyezési eljárásokat. Jelenleg a projekt az engedélyek megszerzésénél tart, ez 2023. második negyedévében fog megtörténni.

Ugyancsak elkezdődött a 471-es főút Debrecen és a megyehatár közötti szakaszán a szolgáltatási színvonal emelését célzó fejlesztések előkészítése. A forgalomtechnikai beavatkozások (táblázás, felfestés módosítás és kiegészítés) kivitelezési munkáinak elvégzése kapcsán a műszaki átadás-átvételi eljárás 2022. október 26-án lezárult.

Kedveznek a kerékpárosoknak is

A Tiszafüred – Hortobágy – Balmazújváros közötti, mintegy 50 kilométer kerékpárút tervezése és engedélyezése is elkezdődött. Az út jellemzően új nyomvonalon vezet, továbbá rövidebb szakaszokon kerékpáros nyom kijelölésével meglévő kiépítetlen földutakon, árvízvédelmi töltéseken és részben leromlott állapotú, szilárd burkolatú utakon, érintve a Hortobágyi Nemzeti Park területét is. A beruházás tervezését két szakaszban rendelték meg. A Tiszafüred és Hortobágy közöttin elkészült a környezeti hatástanulmány, amelyet a megyei kormányhivatalok már megadtak. Az engedélyezési tervek mindkét szakaszra elkészültek, az építési engedélyek kiadása a tervezett létesítmények kezelési és üzemeltetési kérdései azonban akadályokba ütközött. A Hortobágy-halastó – Balmazújváros kerékpárút építési engedélye műszaki szempontból kiadható. A Tiszafüred – Hortobágy-halastó szakasz építési engedélyének kiadása azonban továbbra is fennáll a Nyugati-főcsatornából származó kotrási iszap elhelyezési problémája miatt.

