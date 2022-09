A település kendereskerti városrészén szeptember 8. és 9. között tartják az idei ÖKO Expo Kiállítás és Konferenciát. A rendezvényen a Debreceni Egyetem kiemelt támogatásának köszönhetően két napon át szakmai programok széles választéka kínál értekezési lehetőséget a gazdálkodóknak.

Szólláth Tibor, a NAK megyei elnöke

Forrás: Czinege Melinda

A rendezvény csütörtöki beharangozó sajtótájékoztatóján Szólláth Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar megyei elnöke elmondta: a tudományos előadásokon túl többek között gyakorlati gépbemutatót is tartanak majd. A rendezvény jelentőségét illetően rámutatott arra, hogy az ökológiai gazdálkodás válasz lehet a jelen feszítő kérdéseire. – A válaszok a világban léteznek, ezeket próbáljuk becsatornázni hazai és nemzetközi szinten egyaránt – fogalmazott. Elmondta azt is, hogy a konferencián kezdeményezni fogják, hogy szeptember 9-e a jövőben legyen hazánkban az önellátás napja, továbbá, hogy a szakmai előadások sora a Föld megmentésére kiírt pályázattal a fiatalokat is megszólítja.

Kissné Gyarmati Ágnes, a NAK megyei igazgatója (balról) és Stünd László, a DE MÉK dékánja

Forrás: Czinege Melinda

Kissné Gyarmati Ágnes, a NAK Hajdú-Bihar megyei igazgatója hozzátette: minden kamarai tagot igyekeztek megszólítani a rendezvénnyel, hiszen vallják, az újszerű technológiai megoldások nemcsak az ökogazdálkodóknak lesznek hasznosak.

Tudásközpontot hoznak létre

A Debreceni Egyetem (DE) Mezőgazdaság-, Élelmiszetudományi és Környezetgazdálkodási Karának feladata, hogy a régió mezőgazdaságát, agráriumát, élelmiszer-gazdaságát támogassa oktatási-kutatási eredményeivel. Portfóliójában éppúgy szerepel a klasszikus konvencionális, mint a precíziós, valamint az ökológiai gazdálkodás. – Mind a három terület a várható jövőnek megfelelően egy irányba mozdul el, minden arra utal, hogy kímélő, hatékony, és fenntartható folyamat induljon el – emlékeztetett a kar dékánja, Stündl László. Rámutatott: az ökológiai gazdálkodás hitvallás helyett a jövőben szükségszerűség lesz, s bejelentette, hogy a Debreceni Egyetem megalakítja az Ökológiai Gazdálkodási Tudásközpont. – Ez nemcsak az agráriumot érinti, hanem a jogi, a műszaki, a közgazdasági és a biológiai területeket is – mondta.

Roszik Péter, a Magyar Biokultúra Szövetség általános alelnöke, a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. ügyvezetője

Forrás: Czinege Melinda

– A magyar biogazdálkodásra nagyon jó példákat találhatunk Hajdúnánáson, Balmazújvároson – emelte ki Roszik Péter, a Magyar Biokultúra Szövetség általános alelnöke, a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. ügyvezetője. Kiemelte:

a biogazdálkodás nem azt jelenti, hogy el kell hagyni a vegyszereket, hanem hogy föl kell építeni egy másik rendszert.

Harsányi Endre, a DE agrárinnovációért és képzésfejlesztésért felelős rektorhelyettese

Forrás: Czinege Melinda

A klímaváltozás erősen érezhetővé vált idén nyáron, az elmúlt hónapok nem voltak kedvezőek a mezőgazdaság számára – egyértelműen lépni kell. Harsányi Endre, a DE agrárinnovációért és képzésfejlesztésért felelős rektorhelyettese azt hangsúlyozta, hogy a jövőben korszerű gondolkodásra van szükség és a folyamatok összehangolására.

Az ingyenes, de regisztrációhoz kötött rendezvényt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Debreceni Egyetem, a Magyar Biokultúra Szövetség, Hajdúnánás önkormányzata, valamint a Kelet-Magyarországi Biokultúra Egyesület közösen szervezik.

BBI