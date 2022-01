A város önkormányzatának képviselő-testülete január 13-án, csütörtökön tartott rendkívüli nyilvános ülést a Városháza Báthory Termében.

Az ülés egyetlen napirendi pontját a január közepéig beadható Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) pályázatok jelentették, a testület a terjesztéseket tárgyalta meg.

Az elsők között szerepel a listán a kerékpárutak fejlesztése. A város akár az országos kerékpárút-hálózatba is bekapcsolódhatna, amennyiben elkészülne Debrecen és Hajdúdorog irányába egy-egy szakasz. A kerékpárutak a helyiek közlekedését is segítik, de emellett a turizmust is fellendíthetik a településen.

– Vannak olyan feladatok, amelyeken már három évtizede dolgozunk. Ha most révbe jutna, akkor talán keleti irányban is fejlődhetnénk a kerékpárutakat építését illetően – mondta el Bertalan János, a város Gazdasági, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának elnöke.

A Baltazár utca és a 35-ös út kereszteződésében épülő körforgalommal kapcsolatban felmerült a Külső-Debreceni utca közvetlen bekapcsolása is. Az elképzelések szerint a körforgalom közepére valamilyen várost szimbolizáló emlékhelyet alakítanának vagy növényzetet telepítenének. A tervek szerint az elég rossz állapotú Hadházi utca nemcsak kerékpárúttal gazdagodhat, hanem annak teljes útfelülete megújulhat, és elképzelhető, hogy lámpás kereszteződést is kialakítanak.

A helyi fürdő korszerűsítését 300 millió forintos támogatásból végeznék el, a fejlesztésre már vannak terveik. A városvezetés fontosnak tartja a fürdő fejlesztését, hiszen ez az idegenforgalom szempontjából kitörési lehetőséget jelenthet.

Nagy Imre tanácsnok felvetette, hogy a belvárosból kimenő utak építése mellett figyelmet kellene fordítani a város alcentrumaira is. Kifejtette, hogy forgalomszámlálási felmérést végeztek a Középkertben, és igen jelentős eredmény született: a vasúti átjárónál 1200 kerékpáros közlekedett reggel hattól délután ötig. – Fontos lenne tehát a Vénkert, a Déli Lucernás és az Északi Lucernás után ennek az alcentrumnak az összekötése is a belvárossal – mondta.

Óvodafejlesztés lehetőségéről beszélt Bodnár Margit. Elmondta, hogy két intézmény korszerűsödhetne egy sikeres pályázat esetén, ezzel pedig az összes önkormányzati óvoda felújított környezetben várná a gyermekeket. Hozzátette, hogy nemcsak az épület, hanem a játszóudvarok is korszerűsödnének, illetve felvetette, hogy a középkerti óvodánál a tálalókonyhát is fejleszteni kellene.

A bodaszőlői csapadékvíz-elvezetés kimarad a pályázatból – erről Dombi Imre képviselő számolt be. Mint mondta, gondot okoz egyebek mellett a projektben a domborzati viszony. Megjegyezte ugyanakkor, szeretnék, ha a TOP Plusz pályázatba Bodaszőlő két földútjának, valamint a Külső-Debreceni utca egy elavult szakaszának fejlesztése bekerülne.

Elhangzott: a Hajdúböszörmény és Debrecen közti kerékpárút kiépítése kapcsán vizsgálnák a 35-ös út és a Csonkatorony emlékhely közötti kerékpárútszakasz kiépítésének lehetőségét.

Szóba került az is, hogy az elképzelések szerint a csapadékvíz-elvezetésben érintett csónakázó tó a jövőben ismét elláthatná nevéből is adódó funkcióját. Továbbá, nagy esélyt lát a városvezetés arra, hogy Hajdúböszörmény elnyerje a gyógyhelyi minősítést, így a település lehetne a negyedik város Hajdú-Bihar megyében, amely rendelkezik ilyen elismeréssel.

