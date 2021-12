Családonként 40 ezer forinttal támogatja lakosait Hencida önkormányzata – erről a legutóbbi ülésén döntött a község képviselő-testülete. A pénzbeli juttatást december 20-ig fizetik ki az igénylőknek. Továbbá döntöttek arról is, hogy a következő évben többek között babaváró, óvoda- és iskolakezdési, valamint lakhatási támogatásokat is bevezetnek, illetve segítik a lakosokat húsvétkor, idősek napja alkalmából, és emelik a temetkezési támogatás összegét is.